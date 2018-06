La Plataforma de Interinos critica la actitud de Barkos ante Educación

La Plataforma de Interinos Docentes de Navarra (PIDNA) ha considerado que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "desconoce lo que ocurre realmente en el Departamento de Educación" o "aprueba su nefasta gestión". "Estaría bien saber ante qué tesitura nos encontramos", ha señalado.

En un comunicado, la plataforma ha criticado que la consejera "ha aprobado una Orden Foral de gestión de listas de interinos de forma unilateral e impositiva, sin conseguir el apoyo de ninguno de los actores sociales implicados en la misma, ni los sindicatos, ni los principales afectados, los docentes interinos".



En este sentido, ha asegurado que "es difícil elaborar un reglamento que satisfaga a todas las partes, pero más difícil es aprobar uno que no satisfaga a ninguna". "En las negociaciones se aludió a la existencia de unos informes técnicos y jurídicos que impedían atender algunas de las demandas de PIDNA y de algunos sindicatos, pero el propio Departamento ha reconocido que no existen esos informes, luego han mentido", ha remarcado.



En opinión de la plataforma de interinos, "han elaborado una Orden sin consenso, sin informes, sin motivación, de forma totalmente arbitraria que afecta de forma grave e irreversible a cientos de personas".

"Esta Orden se publicó días antes de comenzar los procesos selectivos de enseñanzas medias, cuando no había ni tiempo ni posibilidad de respuesta. Han jugado con los tiempos en su propio beneficio", ha sostenido.



Según ha indicado, "a esto habría que añadir la gestión de la OPE de Secundaria, que comenzó mal y mal continúa, con denuncias a la alta inspección, con múltiples recursos, con actuaciones como poco irregulares". "Y esto solo es una muestra, podríamos sumar la sucesión de nombres en puestos relevantes del Departamento desde el comienzo de legislatura, los ceses y las dimisiones, la falta de directriz política identificable, la gestión errática e impredecible", ha agregado.



Para la plataforma de interinos, "una OPE de enseñanzas medias o una orden de gestión de listas no parecen asuntos que revistan excesiva dificultad para una administración, ni que requieran de mucha innovación". Y ha considerado que "habría que preguntar a los destinatarios de las actuaciones de la administración en estos ámbitos por su satisfacción, más que a la presidenta".

"La sensación por parte de los afectados por la gestión del Departamento de Educación es que éste no funciona. No basta con un equipo responsable, es necesario uno que dé respuesta a las tareas que le corresponden de forma eficaz y efectiva. Que realice su gestión, su trabajo, de servicio público no lo olvidemos, con humildad, sin mentiras, sin imposiciones, sin intereses privativos", ha defendido.

