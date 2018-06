Los interinos docentes rechazan la orden foral que regula las contrataciones

La Plataforma de Interinos Docentes de Navarra (PIDNA) ha mostrado su "profundo" rechazo a la nueva orden foral que regula las listas de contratación de profesores y ha lamentado que el Departamento de Educación "ha hecho caso omiso a las demandas de los interinos que llevamos años trabajando por una educación pública de calidad".

En un comunicado, la plataforma ha afirmado que "esta orden foral no solo no beneficia en absoluto a los maestros con más experiencia, si no que el modo en que se ha planteado el mérito de experiencia en Navarra nos perjudica notablemente".

"Por no mencionar el agravio comparativo que conlleva guardar notas de oposiciones anteriores únicamente a un porcentaje mínimo de interinos. Lo que a unos les permitió llegar a ser funcionarios (aprobar oposición), a otros no nos cuenta ni como mérito a tener en cuenta", ha lamentado.

Además, la plataforma ha mostrado su "enfado" ante "las formas que ha llevado a cabo el departamento, dándonos la razón en las reuniones, para mantenernos callados y después no modificar ni una coma a pesar de haberle planteado todas las opciones legales posibles, y mostrándole como se realiza en todas las comunidades autónomas". "Este es el Gobierno del cambio y del consenso que tenemos en Navarra", ha criticado.

Selección DN+