Carlosena asegura que la UPNA tendrá Medicina en el curso 2019/2020

El rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Alfonso Carlosena, ha insistido este martes 26 de junio en que la implantación de Medicina en el centro académico "no será fácil pero no habrá problema" para que comience en el curso 2019/2020.

Carlosena ha indicado, en el Foro Ser Navarra, que se trata de "una titulación muy diferente a todas las demás y supondrá una dificultad", pero ha señalado que "todo apunta a que es una titulación necesaria, no solo por demanda, sino porque es un pilar básico para fortalecer el sistema público de salud". "No digo que va a ser fácil per no habrá problema y será para el curso 19/20", ha continuado.

En su intervención, el rector de la UPNA ha indicado que la Universidad "desborda" el marco de Educación, por lo que a su juicio "debe depender de consejerías propias de Universidades, es una cuestión conceptual".

Carlosena ha explicado que la Universidad Pública de Navarra, con 8.200 alumnos y una transferencia del Gobierno de 59,4 millones de euros, ha sobrellevado la crisis "optimizando recursos, siendo más eficientes y gestionando mejor, además de con el esfuerzo personal de mucha gente".

Ha detallado que "tenemos un convenio de financiación y es un marco de 3 años que permite una planificación a la Universidad mucho mejor". "Nos ha permitido plantear las nuevas titulaciones", ha precisado, para comentar que "el marco lo tenemos bien y esperemos que siga así independientemente de quién gobierne".

Según ha dicho, "la crisis ha afectado a la UPNA, hemos perdido el 10 por ciento de personal docente funcionario". "En personal de administración y servicios ha habido una pérdida total del 5 por ciento", ha indicado, para comentar que "a pesar de estas pérdidas de personal, el coste del personal era del 65 por ciento hace 10 años y ahora es el 75 por ciento". "Ahora tenemos el 25 por ciento del presupuesto para hacer política universitaria", ha apuntado.

TUDELA Y UN

Sobre el campus de Tudela, el rector ha comentado que "la UPNA ha hecho un esfuerzo enorme por llevar actividad a Tudela". "Ha habido problemas de que esa actividad no ha tenido respuesta en el entorno, pero seguimos en el empeño de seguir llevando actividad a Tudela y a otros lugares aunque no tengamos campus", ha expuesto, y ha agregado que en la capital ribera se imparten dos grados, Fisioterapia e Ingeniería y en ésta "se cubren la mitad de las plazas".

Por otro lado, Carlosena ha expuesto que con la Universidad de Navarra "siempre ha habido relación, ocurre de forma natural" y que "es verdad que con la Universidad de Navarra no había relación institucional demasiado estrecha y hemos tratado mejorar; no solo normalizar sino incluso mejorar y aumentar las relaciones". "Con la UN tenemos que trabajar más de lo que hacemos y debemos ser ejemplo de colaboración", ha defendido.

Preguntado por el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos, el rector de la UPNA ha aseverado que "no se me ocurre que lo que ocurre en la Rey Juan Carlos pueda suceder en la UPNA". "Yo no me imagino que aquí pueda ocurrir, tenemos controles suficientes para pensar que eso es imposible", ha dicho, para indicar que en la Rey Juan Carlos "hay varios casos recurrentes" y "se ve que hay un foco y que los controles no son los adecuados".

Sobre si repetirá como rector, ha dicho que no lo sabe y que no está quemado. "Cuando llegue la ocasión lo decidiré", ha dicho, aunque ha señalado que no tiene "ningún interés personal en continuar" y que "los objetivos para los cuatro años se han cumplido".

EN EL CAMPUS

Alfonso Carlosena ha hecho un relato por la transformación de la UPNA en los últimos años y ha hablado de la adaptación al espacio europeo de educación superior, "que ha sido costoso, un cambio en el método de enseñar, en los procesos de calidad... un proceso complejo". "Lo hemos hecho profundamente, se ha hecho muy bien y tres grados de Ingeniería tienen sellos europeos de calidad", ha manifestado.

Se ha referido al aumento de la oferta y ha detallado que este curso empiezan cuatro grados nuevos y el curso que viene, otros cuatro. "Hay un aumento de la oferta importante", ha expuesto, para precisar que la UPNA tiene 9 programas internacionales. "Y la docencia en inglés es tan importante como para decir que la UPNA es la universidad española que más docencia en inglés imparte, el 16 por ciento de asignaturas pueden seguirlas en inglés", ha valorado, para indicar que tratan de "fomentar el plurilingüismo".

Carlosena ha destacado las prácticas que realizan los alumnos, en concreto, "7 de cada 10 alumnos hacen prácticas". Y sobre la investigación, de 2008 a 2018 "hemos pasado de una captación de fondos de 4,7 millones a 6,4 millones, un incremento del 30 por ciento".

También ha señalado que la Universidad Pública ha pasado de 22 departamentos a 11, en un "proceso complejo". "Ha habido una mejora en la gestión, lo que deriva en ahorros. Al tener menos estructuras se pueden destinar recursos a otras cuestiones", ha dicho.

En cuanto a los retos de la UPNA, ha destacado la renovación generacional o poner en marcha el PSIS de la Universidad ya que "no tiene sentido que tengamos el PSIS estancado" y "no tenemos posibilidad de construir". "Se necesita también un cambio físico", ha dicho, para comentar que el Gobierno y el Ayuntamiento ahí "tienen algo que decir". Ha mencionado así una sede en el centro de la ciudad o ampliar El Sario.

Además, ha dicho, "no tiene sentido" que la Universidad tenga alrededor unos talleres y una zona abandonada, "habría que expropiarlo y que no existan y acometer un edificio de servicios y otras actuaciones que tenemos contempladas".

También ha afirmado que es un reto el campus sanitario. "Con la nueva titulación de Medicina, una realidad en breve, hay que desarrollarlo físicamente para Medicina, Enfermería y Psicología", ha precisado.

También un reto pasa por la digitalización. "Hemos avanzado mucho y queda mucho más", ha señalado, para exponer que tienen una "apuesta por ver qué parte de la docencia puede ser on line". Y como otro reto ha citado consolidar la investigación. Además, ha abogado por "atraer talento". "Pero eso no puede hacerlo la Universidad por sí sola, debe ser una apuesta regional. Navarra tiene que ser lugar atractivo y debemos ofrecer un paquete interesante como Comunidad", ha concluido.

