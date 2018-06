Barkos respalda al "equipo responsable" de Educación tras las dimisiones

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que en el departamento de Educación "hay un equipo responsable que está trabajando" y ha pedido "responsabilidad" a la oposición.

La jefa del Ejecutivo, en una entrevista a Onda Cero, ha señalado que "en algunos casos no son ceses ni dimisiones y en otros sí" y que "se está trabajando con toda la convicción que el equipo tiene y espero con el mayor de los aciertos".

Barkos ha señalado que, en este caso, "no solo tomo cartas en el asunto sino que trabajo y trabajo en equipo, con un equipo responsable y un buen equipo".

Tras señalar que ha hablado en varias ocasiones con la consejera, ha indicado que "si hacemos un relato de un departamento sensible como éste, de lo que viene siendo esta legislatura y las anteriores, la comparativa es como para mantener no voy a decir un prudente silencio sino una actitud responsable y no utilizar el todo por la parte o hacer análisis desmedidos de la situación".

Ha criticado que "se mezclan cuestiones como concurso de méritos y traslados con salidas por circunstancias personales con ceses porque la persona que cesa va a ser nombrada en otro puesto con ceses reales". "Los números no son alarmantes", ha dicho, para indicar que "hay circunstancias que hay que atender de manera especial, como el CREENA, desde el momento en que llegamos era un equipo que venía viviendo cierto malestar...", ha expuesto.

A su juicio, "tratar dar una visión de desorden o si esta fuera, que no lo es, la casa de los líos no quiero ni pensar qué suerte de campamento de los líos hemos tenido en otras ocasiones".

