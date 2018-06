Críticas de la oposición ante la pasividad del Gobierno por la ocupación del Palacio de Rozalejo

UPN y PPN han criticado este lunes la actitud del Gobierno de Navarra de "no hacer nada" ante la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo, en la calle Navarrería de Pamplona.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que se encuentra "ocupada" una "posesión de todos los navarros, se pretende ganar dinero con ello y nadie dice nada". "No pagan impuestos, no se cumple ninguna normativa y ni el Gobierno de Navarra ni el Ayuntamiento hacen nada", ha dicho, para censurar que "como son de los suyos, barra libre".

Ha señalado que "no es de recibo que en Pamplona se dé esta situación" y ha añadido que "me gustaría que el Gobierno de Navarra se ponga en el pellejo de los bares que cumplen sus obligaciones y compiten con una instalación como esta". "No es normal y queremos que el Gobierno le ponga coto de una vez", ha afirmado.

Por su parte, Ana Beltrán, del PPN, ha explicado que preguntarán a la consejera María José Beaumont por "las razones por las que permite que en el Palacio Marqués de Rozalejo se realicen actividades ilegales como el bar, conciertos... y no manda intervenir a la Policía". "Ya vale de tantísimo tiempo ocupado y de que no se actúe para impedir actividades ilegales", ha dicho, para opinar que el Gobierno "no quiere molestar al alcalde".

