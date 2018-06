No disfrutar de las piscinas de forma segura puede provocar graves accidentes. Es una de las diez causas principales de muerte en niños y jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo considera esencial los siguientes medidas en la piscina:



1 Llevar siempre elementos de protección como protectores solares y chanclas.

2 Leer detenidamente las normas establecidas y cumplirlas.

3 Llevar anotado en algún sitio un teléfono de algún familiar.

4 Ducharse antes y después del baño.

5 No correr por el bordillo.

6 Mirar antes de tirarse al agua; comprobar que no hay nadie.

7 No empujar ni realizar juegos peligrosos.

8 No hacer ejercicio después de comer.

9 Los niños siempre deben estar vigilados por una persona adulta.

10 No utilizar manguitos o flotadores sin vigilancia y si no están permitidos.



Así mismo, la Asociación Nacional de Seguridad Infantil recomienda mirar a la piscina cada 10 segundos y comprobar que puede llegar hasta donde está el menor con el brazo en menos de 20 segundos.

Te recomendamos

Etiquetas Sucesos en Navarra

Selección DN+