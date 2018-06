El PSN ha criticado la "falta de rigor en el seno del Departamento de Educación" al conocer que "no existe informe jurídico ni técnico que respalde la negociación de la Orden Foral que regulará la gestión de listas de aspirantes a contratación temporal".



Así se lo ha trasladado el Gobierno de Navarra al portavoz socialista en la materia, Carlos Gimeno. El socialista ha mostrado su "desconcierto ante la situación a la que el Ejecutivo hace enfrentarse a los candidatos para ocupar puestos de trabajo como docentes al servicio del departamento de Educación".



Gimeno ha afirmado que la nueva Orden Foral de gestión de listas "deja desprotegidos de forma irreversible y grave al 90% de los docentes interinos en ejercicio actualmente en Navarra". "El departamento de Solana, de forma injustificada y arbitraria sólo guarda retroactivamente la nota a un 10% (los de 2016)", ha reprochado el socialista que ha indicado que "esa medida debería afectar a todos los cuerpos, especialidades e idiomas para que fuera equitativa y no atentara contra el principio de igualdad que debe regir en la contratación pública".



"Además, valorar un 50% más la experiencia en la Comunidad foral de Navarra de la forma que es recogida en la Orden Foral perjudica al profesorado interino actual, al de más experiencia, y puede ser susceptible de recursos", ha remarcado.



Para Gimeno, el Gobierno de Navarra "impone unilateralmente la Orden Foral, pues no responde al interés general". "Se trata de una nueva imposición con clara intencionalidad política y no educativa", ha sentenciado.



"Ésta lamentable gestión se suma a las pésimas medidas con respecto a la OPE, que se vuelve a ver envuelta en la polémica porque no sólo se incorporaron más plazas una vez convocada, ni se conocía la gestión de listas, también se han realizado subsanaciones en plena entrega", ha censurado.



El portavoz socialista desconoce "cómo el Departamento de Educación aduce que los procesos anteriores fueron distintos y obedecieron a un sistema transitorio de ingreso, cuando la realidad es que prácticamente todos los procesos selectivos responden a modelos transitorios". "No es de recibo que utilice argumentaciones sin base sólida. Deja en evidencia que se trata de un criterio político, arbitrario en contra de toda la mayoría sindical y comunidad educativa. La comparativa con el resto de comunidades autónomas habla por si sola", ha asegurado.



Además, el PSN ha preguntado al Ejecutivo foral "los motivos por los que el profesorado de euskera tendrá prioridad para escoger plaza antes que los profesionales de castellano". "Así se genera agravios y desconocimiento", han criticado los socialistas que han exigido una explicación sobre "si existe algún aspecto técnico que avale esta práctica o vuelve a ser una decisión unilateral de la Dirección General de Universidades para utilizar la educación como herramienta para sus objetivos educativos".

Selección DN+