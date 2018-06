Casado (PP) rechaza en Alsasua la "equidistancia entre matones y servidores públicos"

El candidato a la Presidencia del PP, Pablo Casado, en un acto celebrado este domingo 24 de junio ante el cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, ha asegurado que "la violencia nunca es el camino" y ha rechazado la "equidistancia" entre los "matones" y los "servidores públicos".

En su parada en la localidad en la que se produjo una agresión a dos guardias civiles y sus parejas, Casado ha subrayado que "no cabe la equidistancia entre los matones que van pegando palizas a gente inocente cuando está en un bar y aquellos servidores públicos que se dejan la vida y la piel para defender nuestros derechos y libertades".

"Si en un país de Europa, en el siglo XXI, se te pega en un bar por pensar distinto o por ser un guardia civil que está aquí sirviendo a la gente, lo demás da igual. Este país no tendrá futuro mientras en un bar de Alsasua se pegue a guardias civiles", ha resaltado el candidato popular.

Casado, que ha estado acompañado entre otros por la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán, ha aseverado que, si alguien piensa que acudir a Alsasua ha sido una provocación, es que "la sociedad está enferma" y por tanto "lo que tenemos que hacer es empezar a sanarla".

En ese sentido, ha apuntado que "la enfermedad del odio, del sectarismo, de la xenofobia, que hemos sufrido durante muchos años en España, hay que empezar a curarla".

Casado, que ha entrado en el cuartel para saludar a los mandos de la Guardia Civil en Alsasua, ha subrayado que "antes nos mataban y ahora parece que los que nos mataban, los que nos señalaban, quieren sacar rédito político por dejar de hacerlo y hay algunos en España que empiezan a decir que hay que acercar a los presos porque les da mucha pena las familias, que están dispersas".

"No me dan ninguna pena las familias de los terroristas porque estén lejos, me dan pena las familias de las víctimas que tienen que ir a poner flores en los cementerios", ha declarado.

Por este motivo, ha dicho, "ni borrón y cuenta nueva, ni olvido, ni perdón", al menos por parte de los responsables públicos, porque "ese olvido sería cómplice de nuestra historia y dentro de treinta años parecería que aquí no ha pasado nada".

Casado ha aseverado que una de sus "preocupaciones fundamentales" es "lo que pasa en Navarra".

"Llevamos demasiado tiempo con el desafío secesionista en Cataluña y por desgracia vamos a empezar a ver un resurgimiento del independentismo batasuno en el País Vasco, gracias a las concesiones que probablemente hayan podido acordar para la moción de censura del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez", ha agregado.

El candidato a las primarias del PP ha manifestado que los navarros "no son anexo de nadie" y ha denunciado que "los independentistas y los batasunos no respetan a Navarra, porque la toman como un anejo".

Los símbolos de los navarros, ha destacado, "son suficientes como para tener que pedir prestados otros símbolos; la ikurriña no es la bandera de Navarra, el euskera no es el idioma de Navarra", ha aseverado.



Selección DN+