El vicepresidente de UPN, Oscar Arizcuren, ha afirmado que en los tres años de legislatura del Gobierno foral "se ha demostrado que el régimen nacionalista y populista es dañino para los intereses de Navarra y de sus ciudadanos".



El regionalista ha asegurado que "sus actuaciones están muy lejos del trabajo acreditado de gobiernos anteriores, fruto de la colaboración entre UPN y PSN". "Muy al contrario, este Gobierno ha sido incapaz de impulsar políticas pioneras e innovadoras desde el punto de vista social, económico, de las infraestructuras, etc.", ha señalado en un comunicado.



Arizcuren ha criticado que la presidenta Uxue Barkos "presume de que Navarra sea hoy la comunidad con menor tasa de desempleo, menos riesgo de pobreza y con una economía que crece más que la del Estado, como si eso fuera algo que no se hubiera conseguido antes". Por el contrario, ha asegurado que "el Gobierno de Barkos pasará a la historia por haber homenajeado a terroristas".



Para el regionalista, "en la actual legislatura, estamos asistiendo a políticas fiscales que están crujiendo a impuestos a los ciudadanos y a las empresas, pero que no se están traduciendo en mejoras de los servicios públicos y estamos viendo cómo se vulnera algo tan sagrado en cualquier sociedad como la igualdad de oportunidades". "A ello se suma la nefasta gestión en todos los Departamentos y de manera paradigmática en el de Educación, de lo que dan fe el rosario de dimisiones y la reiterada interposición de recursos", ha remarcado.



Asimismo, ha censurado que "el rodillo del cuatripartito está pretendiendo imponer un pensamiento único e inocular en la sociedad navarra comportamientos sectarios y totalitarios, propios de un régimen caracterizado por la utilización de las instituciones para sus intereses partidistas, hasta el punto de ponerlas del lado de los agresores de Alsasua y manifestando actitudes antidemocráticas contra quien no piensa como ellos y critica sus políticas, lo nunca visto en el Parlamento de Navarra".



"Lamentablemente, en Navarra tenemos un gobierno sectario que gobierno solo para unos pocos, no para el conjunto de la sociedad. Lo único esperanzador es que ya les queda menos de un año", ha manifestado.



Arizcuren ha defendido que "quienes estamos temporalmente en la oposición, hemos demostrado más responsabilidad con el futuro, el progreso y el bienestar de Navarra que el propio Gobierno y cualquiera de los partidos que lo sustentan". "Ningún otro partido había conseguido nunca desde la oposición acuerdos presupuestarios como el alcanzado por UPN por un montante superior a los 2.667 millones de euros para la llegada de la alta velocidad, la segunda fase del Canal de Navarra, la gratuidad de la AP15, la mejora de la N-121-A, la autovía a Madrid o el empleo joven, entre otros proyectos", ha destacado.



El vicepresidente de UPN ha resaltado que "día a día se evidencia que el único objetivo de la derecha vasca y la izquierda vasca, y lo que realmente les une, es ir dando pasos hacia la euskaldunización de Navarra y su anexión por el País Vasco, sea con la fórmula que sea". "Lo más triste y dañino es que estén utilizando el euskera como herramienta para la construcción nacional, tal y como reconocen ellos mismos", ha reprochado.



Respecto a las declaraciones de este sábado de Uxue Barkos en las que llamaba a UPN a "renovarse", Arizcuren ha contestado que "sorprende que hable de renovación quien lleva 14 años viviendo de la política y quien ha manifestado su intención de volver a presentarse a las próximas elecciones". "Geroa Bai no es ejemplo de higiene democrática. Ahí están los casos de corrupción que sacuden a la derecha vasca y al PNV", ha subrayado.



De la misma manera, ha criticado que la presidenta "presume de diálogo y de negociación, pero estamos viendo un día y otro también las protestas y críticas de numerosos colectivos que denuncian justo lo contrario y que muestran su decepción con ella y con la forma de actuar de su Gobierno".



Por último, el vicepresidente de UPN se ha preguntado si "a la vista de lo que ha hecho en esta legislatura Geroa Bai y el resto del cuatripartito, realmente hay partidos que quieren formar gobierno en Navarra con estos compañeros de viaje".

