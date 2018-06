Irache considera necesario mantener personal en las gasolineras

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache considera necesario que haya personas atendiendo las gasolineras, como establece un Decreto Foral que indica que todas las estaciones de servicio deben tener al menos una persona responsable cuando estén abiertas al público.



El Gobierno de Navarra, señala Irache en un comunicado, ha redactado un proyecto legislativo para cambiar la norma y suprimir esta obligación y para ello "se escuda en un expediente abierto a España por parte de la Comisión Europea en relación con este tema".



Irache entiende que contar al menos con una persona responsable en las gasolineras ofrece una serie de ventajas, ya que, en primer lugar, da "una mayor seguridad que estaciones de servicio guiadas exclusivamente por máquinas y surtidores automáticos donde el cliente puede estar totalmente solo, en ocasiones en ubicaciones no especialmente transitadas ni iluminadas".



Además, la asociación recuerda "los riesgos que conlleva el contacto con los surtidores de gasolina o gasóleo, al tratarse de un elemento extremadamente combustible", por lo que quien los manipule debe ser "una persona debidamente preparada y formada para tal fin".



De hecho, agrega, en las estaciones automáticas "nadie controla que no se lleven a cabo prácticas peligrosas, como fumar, o que no queden restos de combustible por el suelo, por ejemplo, cuestiones que pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios".



Asimismo, Irache destaca que el hecho de que haya personas atendiendo la gasolinera garantiza un mejor servicio: "El consumidor tiene así la oportunidad o bien de ser directamente atendido por un responsable o al menos poder preguntar cualquier duda que pueda tener sobre el servicio".



En la Asociación se recibe habitualmente a ciudadanos que han tenido algún problema en gasolineras y, así, se ha recibido a personas que echaron diésel en lugar de gasolina, lo que supuso una avería en el coche, otras que al manipular la manguera han dañado su depósito u otros que han comprobado posteriormente que el combustible estaba en mal estado.



También se han dado problemas porque el datáfono no admite la tarjeta del usuario o éste ha pagado dos veces al pensar que la primera pasada de la tarjeta no había valido, por ejemplo.



Buena parte de estas situaciones "se han producido en estaciones sin personal de atención", asegura Irache, que indica que "en estos casos el afectado se muestra molesto porque no tuvo dónde plantear el problema o al menos exponer y dejar constancia de su queja. Un interfono permanente, sistema utilizado por algunas estaciones automáticas, no es suficiente para resolver las dificultades de los consumidores".



En tercer lugar, la asociación afirma que "no se encuentran beneficios, al menos para el consumidor, al hecho de que las gasolineras funcionen exclusivamente a través de sistemas automáticos" y, de hecho, la presencia de personas responsables, "más allá de la confianza que pueda representar para muchos clientes, puede suponer la ampliación del servicio, como la adquisición de otros productos que hay en los establecimientos de las gasolineras y que tienen buena acogida entre los conductores".



Por otro lado, Irache resalta que algunas estaciones totalmente automáticas "no garantizan que algunas personas discapacitadas puedan hacer uso de ellas" y también hay muchas personas, "sobre todo a partir de cierta edad, que no saben o no se encuentran cómodos al tener que llenarse ellas mismas el depósito a través de surtidores automáticos, no siempre con un uso sencillo. La presencia de personal de atención podría garantizar la accesibilidad universal".



En este sentido, agrega, "cabría la posibilidad de especificar las funciones que deben tener las personas responsables y decidir si deben tener la obligación de manipular los surtidores y reponer de combustible en los vehículos. Algunos asociados muestran su malestar porque los empleados de algunas estaciones se dedican exclusivamente al cobro y la atención del establecimiento adjunto a los surtidores".



Irache también subraya que el ahorro de contratación de personal en las estaciones totalmente automáticas "no repercute siempre en el precio a pagar por el consumidor y generalmente no supone que el litro de combustible sea más barato" y, además, la presencia de responsables de gasolineras "representa un número de puestos de trabajo y buena parte de ellos podrían verse en peligro de permitirse las estaciones totalmente automatizas".

Etiquetas Asociación de Consumidores Irache

Selección DN+