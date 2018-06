Geroa Bai confirma su "desacuerdo" y no votará por rebajar horas de religión

Geroa Bai, uno de los socios del cuatripartito, ha confirmado que en el pleno de este jueves no apoyará la disminución de horas de religión en el calendario lectivo de los centros públicos y concertados, una propuesta que defenderán EH Bildu, Podemos e I-E así como PSN.



Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas al término de la reunión semanal de la Junta de Portavoces del Parlamento foral, donde Martínez ha reconocido el "desacuerdo" con sus socios en este punto y también que firmaron lo que ahora pide el resto, pero que Geroa Bai no ejecutará mientras no cambie la legislación que garantiza la docencia de religión a quien lo desee y mientras que los padres que optan por ello no pidan su eliminación.



Su negativa es, pues, porque "hoy en día pensamos que no es ni lo más lógico, ni lo mejor para el Gobierno, ni lo mejor para el cambio, mientras que los padres y madres que llevan a sus hijos no nos lo pidan, y mientras no cambie la legislación", ha insistido.



Martínez sí ha recordado su postura contraria a los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, pero también ha señalado que la Constitución señala que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a formar a sus hijos en religión y moral según sus propias convicciones, y por ello el Gobierno foral ha comenzado a implantar la asignatura de religión islámica donde se le ha solicitado en un número mínimo.



Este asunto se tratará este jueves en el pleno, donde se debatirá una proposición de Ley para rebajar al mínimo legal el número de horas de la asignatura de religión en los centros públicos y concertados, ya que no se puede eliminar su impartición.



La discrepancia entre los socios es evidente, de forma que Adolfo Araiz (EH Bildu) ha recordado que Geroa Bai firmó "un compromiso presupuestario" y que "hay un incumplimiento por parte del Gobierno del mismo y de las horas de religión que establece", una actitud que ha rechazado y que ha instado a explicar a quienes lo incumplen.



Carlos Couso (Podemos) ha defendido que en la sociedad actual la religión debería impartirse en su condición de "fenómeno histórico", como una asignatura que ayude a los estudiantes a comprender la sociedad y su evolución, ha dicho para advertir sin embargo de que si sólo se imparte una creencia, "un fenómeno religioso" como es el caso, lo que se hace es "instruir en esa religión".



Para Marisa De Simón, la reducción de la asignatura de religión es "una cuestión totalmente capital", ha dicho para considerarla "independiente de otras propuestas presentadas por Geroa Bai para lavarse un poco la cara", ha dicho en relación a la reciente moción en la que rechazaba los acuerdos del Gobierno español con la Santa Sede.



También María Chivite (PSN) ha confirmado el apoyo de su grupo a la iniciativa este jueves, pues los socialistas "apuestan por una escuela pública laica" y Navarra tiene competencias para reducir el número de horas dedicadas a impartir religión, "que se pueden dedicar a cosas como atención a la diversidad", ha dicho.



Por la oposición, Javier Esparza (UPN) ha mostrado su esperanza en que "la derecha vasca" -en referencia a PNV y Geroa Bai- vote en contra de la proposición y defienda junto a los regionalistas y PP "la libertad de las familias para elegir si quieren o no optar por religión", ha dicho para lamentar que quienes quieren cambiar la situación actual se "entrometan en la vida de los ciudadanos" en un tema que "no había generado ningún problema en la sociedad navarra".



También Ana Beltrán (PPN) ha expresado su "gran preocupación" por la situación, aunque ha mostrado su esperanza en que Geroa Bai "cumpla con sus palabras y no apoyen la proposición" el jueves, ya que "sería injusto" dejar a las familias navarras que en un 60 % eligen esta educación para sus hijos.

Selección DN+