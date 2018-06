La promotora Burcor, organizadora del Holika Festival que se celebrará en Cortes el 30 de junio, ha anunciado este viernes día 15 que mantiene en el cartel al cantante Kidd Keo, acusado de letras machistas y denigrantes hacia las mujeres, pero con el compromiso de que no cante temas con letras polémicas.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Cortes, que cede instalaciones municipales para el festival y en los últimos días ha recibido críticas por apoyar la presencia en el cartel de Kidd Keo.

La promotora privada del festival anunció el pasado 16 de mayo el cierre del cartel con la presencia de Kidd Keo como "broche de oro" al tratarse de una "figura del trap", pero varias organizaciones feministas denunciaron el "contenido misógino" de sus canciones, así como la cesión de una espacio público para un espectáculo "que promueve la violencia contra las mujeres".

Además, desde el Gobierno de Navarra se instó al Ayuntamiento de Cortes a "tomar en consideración" esas quejas y el Consistorio emplazó a la organización a "tomar las medidas necesarias".

La promotora ha explicado este viernes que el tipo de letras denunciadas "no forman parte de la filosofía" del festival y por ello "no se van a tocar" en el Holika al obligar al cantante a firmar un documento en el que se "compromete" a ello.

Burcor ha señalado que Kidd Keo se mantiene en el cartel "pero bajo unas condiciones que el festival defiende de respeto hacia todas las personas".

Ha negado, en defensa de las críticas recibidas, que no apoyan "ni la cultura de la violación ni las actitudes machistas" y para "demostrar ese compromiso" se ha redactado este documento con el cantante alicantino.

"Estamos encantados de que su música forme parte de nuestro cartel, pero una música con respeto hacia todos. Hay ciertas canciones que no cumplen esos requisitos y en nuestro festival no van a sonar", han dicho los responsables de Burcor.

Sobre la posibilidad de que el cantante no cumpla lo firmado, la promotora ha apuntado que no pueden "asegurar al cien por cien de que no suenen" las letras denunciadas, pero ha aseverado que si llegan a sonar esas canciones "se tomarán las medidas oportunas en base al documento que Kidd Keo ha firmado".

Te recomendamos

Te recomendamos

Etiquetas Cortes

Música

Selección DN+