López Merino destaca la "gran responsabilidad" del Gobierno foral en el fin de la CAN

El exdirector general de Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (CAMP), Manuel López Merino, ha afirmado que el entonces Gobierno de Navarra, mediante omisiones de supervisión e inspección, fue uno de los principales responsables de una desaparición de la CAN "que pudo evitarse".

"La dirección, el consejo y el Gobierno de Navarra, aquí están los principales responsables de esa desaparición que pudo evitarse", ha manifestado este viernes 15 de junio durante su intervención en la comisión parlamentaria que investiga la desaparición de Caja Navarra.

A preguntas del regionalista Luis Zarraluqui, López Merino ha destacado la "gran responsabilidad que en esta desaparición han tenido los principales responsables de la vigilancia, mantenimiento y protectorado de esa caja, que es el Gobierno de Navarra".

Aunque ha asegurado que "ha habido errores de gestión", "carencias graves de control" y "omisiones de supervisión e inspección por parte del Gobierno de Navarra", ha puntualizado que los primeros "no son delito", mientras que la "supervisión e inspección es potestad y atribución" del Ejecutivo foral.

En lo tocante a los directivos y tras recordar que "el control del despilfarro es una de sus tareas principales", ha criticado la expansión "mal planificada, hecha tarde y muy cara" que tuvo lugar bajo el mandato del ex director general de CAN, Enrique Goñi.

En este sentido, ha puntualizado que los profesionales han tenido "una parte" de responsabilidad en la desaparición de la entidad por sus "errores" en la gestión, "pero no definitiva".

Por ello, el compareciente pensaba "pasar por alto" hacer menciones a Goñi porque "no quería tener que atacar a un profesional". "Pero como he sido atacado, me defenderé", ha apostillado. "Como navarro, tengo que lamentar que en la primera comparecencia hubo un catálogo de malos modos, falta de educación, falta de asertividad y actitud corporal de poco respeto contra los que estaban en esta sala", ha denunciado.

Merino, que ha trasladado que bajo el mandato de Goñi se produjo una "falta de liquidez que agobió a la caja", ha explicado que para resolver ese problema de tesorería se tuvo que recurrir a las preferentes, "un caramelo envenenado" que solo CaixaBank "convirtió en un regalo", a fondos buitre, a la venta de activos y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Además, ha subrayado que se produjo "un gran defecto de buena gobernanza respecto a la politización de los órganos de gobierno de Caja Navarra". En lo que al consejo de la caja se refiere, ha recordado que su función era evitar que los directivos cometiesen "abusos de poder" y "estupideces", algo que no se produjo.

"Si en ese consejo hubiésemos tenido 8 o 10 pequeños y medianos empresarios, hubieran metido tal sensatez y sentido común que nos hubieran evitado cometer grandes errores", ha señalado.

