Diez pautas para tratar bien a las personas mayores de Navarra

Las personas mayores de Navarra han hecho público este viernes un decálogo en el que piden y ofrecen pautas para un buen trato y positiva relación con sus cuidadores y la sociedad en general, basadas en el respeto de su idiosincrasia y el mantenimiento de su independencia en lo posible.



Se trata del "Decálogo para el buen trato de las personas mayores", dentro de la estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra y elaborado por el Gobierno foral junto a los colectivos de personas mayores, hecho público hoy, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez.



Precisamente este, el del maltrato a los mayores, es un preocupante problema cuya incidencia en Navarra se desconoce, dados los diferentes tipos de abusos (físicos, psicológicos, económicos, sexuales) que un anciano pude sufrir por parte de sus cuidadores, habitualmente personas cercanas sobre las que los afectados no perciben su incorrecta actitud o, si lo hacen, no las denuncian.



Así lo han puesto de manifiesto los responsables del departamento de Salud, con el consejero Fernando Domínguez a la cabeza, quienes han anunciado la puesta en marcha de un proceso que culmine con la elaboración de un protocolo de prevención, ya que pese a que en Navarra no hay datos, estudios nacionales apuntan a cifras de afectados que oscilan entre un 0,8 % y un 29,3 % de los mayores.

EL DECÁLOGO

El Decálogo presentado está estructurado en los siguientes cinco bloques de contenido:

Continuar con su Proyecto de vida partiendo de las propias experiencias vividas y la sabiduría acumulada

1.- “Quiero seguir disfrutando de la vida, desde mi experiencia y mi sabiduría, con proyectos y sueños que cumplir”

Identidad, respeto, libertad y autonomía personal

2.- “Necesito que respetes mi identidad, mis creencias y valores, mi dignidad, mi intimidad y mis derechos”

3.- “Quiero hacer las cosas mientras sea capaz, aunque me cuesten más o me despiste alguna vez”

4.- “Deseo elegir dónde quiero vivir, qué quiero hacer, cuándo y con quién quiero estar y que se respeten mis decisiones”

5.- “Quiero controlar mis pertenencias, dinero, teléfono, elegir la ropa y mi cuidado personal mientras pueda”

Relaciones positivas, de calidad y confianza

6.- “Necesito, querer y que me quieras, como en cualquier edad, aceptarte y que me aceptes, que me escuches y confíes en mí”

7.- “Quiero disponer de mi tiempo libre. A veces, me satisface cuidar a familiares, nietos o nietas y, a veces, también que me cuiden”

8.- “Necesito que, cuando me llames o me acompañes, nos hablemos con buen tono, sin gritar ni utilizar expresiones infantiles”

Entornos seguros y saludables

9.- “Me gustaría que mi entorno sea respetuoso, acogedor, seguro y participativo, donde pueda realizar las actividades que me gustan”

El final de la vida

10.- “Quiero que, me acompañes y ayudes conforme a mi voluntad y deseos, cuando me llegue el final”.

