La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la indemnización de 250.000 euros que el Servicio Navarro de Salud tendrá que abonar a una joven a la que diagnosticaron una gripe cuando en realidad tenía una meningitis que derivó en la amputación de una pierna.

Los magistrados confirman la sentencia de primera instancia al entender que la atención que recibió la joven cuando tenía 14 años en 2008 “no fue correcta”, porque la exploración a la que fue sometida “fue insuficiente”, de ahí que estimen que se dio “una pérdida de oportunidad terapéutica”.

La adolescente acudió acompañada de su tía al servicio de Urgencias del centro de salud San Martín. Le diagnosticaron “un proceso gripal”, así que regresó a su piso. En realidad, sufría un shock séptico meningocócico, y acabó en la UCI, donde tuvieron que amputarle una pierna.

Para los magistrados, “la insuficiencia de la exploración clínica por parte de la doctora privó a la joven de la posibilidad de ser sometida más rápidamente al tratamiento médico adecuado, que le fue administrado cuando ingresó horas más tarde en la UCI, ya con los síntomas de la enfermedad más evidentes”.

La sentencia no considera probado que con una exploración física más completa hubiera diagnosticado la enfermedad en ese momento ni tampoco que la joven se hubiera curado sin secuelas, pero sí hubo “una disminución o merma de oportunidad de curación o de minoración de las secuelas”, de ahí que mantenga la indemnización inicial y no la aumente, como reclamaba la recurrente, ni la desestime, como pedía el Gobierno de Navarra. La joven criticaba recientemente que el Ejecutivo no había abonado la indemnización pese al fallo de primera instancia, un impago que el TSJN no ve “irrazonable” por no estar la cantidad fijada.

