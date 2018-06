Chivite dice que la dimisión de Màxim Huerta ha sido la decisión "correcta"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que la decisión de Màxim Huerta de dimitir como ministro de Cultura y Deporte tras conocerse su condena por fraude fiscal "ha sido la correcta" y ha apuntado que "la ética es uno de los principales pilares de este Gobierno y por lo tanto era de justicia que dimitiera".

María Chivite ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "este Gobierno es el de la dignidad y no nos podemos permitir que haya ninguna sospecha de duda de haber hecho cualquier decisión".

Además, ha considerado que "el ministro ha estado a la altura de las circunstancias, ha antepuesto su propia decisión personal a un proyecto colectivo, que es el de Gobierno de Pedro Sánchez, y también alabo su decisión". "No sé si se conocía el tema o no, pero una vez conocido, la decisión ha sido la acertada. Ante un comportamiento poco ético, los cargos públicos tienen que ser ejemplarizantes y su dimisión ha sido prácticamente inmediata", ha asegurado.

"LISTÓN ALTO"

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "cuando se pone el listón tan alto como se ha puesto, el listón se tiene que mantener". "El ministro ha hecho bien, ha hecho lo que tenía que hacer presentando la dimisión porque con el nivel que se está exigiendo a todo el mundo es lo que procedía", ha expuesto.

Según ha continuado, es un "error" un nombramiento que "a los seis días se ve que no puede continuar en el cargo". "Estas cosas se debieran haber comentado y cuando se le propone ser ministro lo tiene que trasladar; no se si lo ha trasladado o no, si lo hizo la valoración que se ha hecho por el equipo del presidente del Gobierno no ha sido la adecuada y si no lo hizo, es un error", ha comentado.

La presidenta del PPN y portavoz, Ana Beltrán, ha manifestado, sobre la dimisión, que "era obvio que tenía que ser así". "Se ha puesto el listón muy alto", ha dicho, para señalar que "se sacó de la Presidencia del Gobierno al señor Rajoy por un caso en teoría decían que por corrupción y haciendo ver que el propio presidente estaba condenado por algún asunto de corrupción cuando no era una condena personal". "Nos parece una decisión correcta y lo que tenía que ser", ha dicho.

Ha indicado que "lo lógico es que él, que habla de tanta transparencia, le hubiera contado al presidente Sánchez que tenía esa condena con Hacienda por defraudar".

Crítico también ha sido Koldo Martinez (Geroa Bai), quien se ha referido a Huerta como "el ministro más breve de la historia de la democracia en España", y ha afeado como "inconcebible" que "alguien que tuviera esta mochila la hubiera ocultado".

"Prefiero pensar que la había ocultado a pensar que el presidente del Gobierno la conocía y no le dio importancia", ha advertido Martinez, quien sí que ha mostrado "todos los respetos" por el sustituto en el ministerio, José Girao.

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+