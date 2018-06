El Rey Felipe VI ha presidido este miércoles en Pamplona el acto de inauguración del V Congreso Internacional de Arquitectura en el que se analizará el inicio de un nuevo periodo en el que la ciudad, "organismo complejo desde muchas perspectivas", se convierte en un objetivo "primordial", en un momento en el que es "hora de ser más eficaces y más justos".



El Rey ha llegado a Pamplona a las 11.30 horas acompañado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para asistir a la inauguración del congreso, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad. Tras saludar a su llegada a Baluarte a los patronos de la fundación y a responsables de las empresas colaboradoras, don Felipe, que ha sido recibido por vítores de ciudadanos, ha accedido a la sala donde se celebra el evento, donde ha sido recibido con aplausos y los asistentes en pie.



Además de Felipe VI, han asistido al acto de inauguración del congreso la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno foral, Miguel Laparra; la delegada del Gobierno en funciones, Carmen Alba; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y representantes de UPN, Geroa Bai, PSN y PPN.



En la inauguración, el presidente de la fundación Arquitectura y Sociedad, Carlos Solchaga, ha tenido palabras de agradecimiento para el Rey por su presencia, los ponentes y los gobiernos de Navarra y España. Ha destacado que en la actualidad "más de la mitad de la población vive ya en ciudades" y ha puesto de manifiesto "la enorme oleada de urbanización que ha venido caracterizando la historia de la humanidad desde hace dos siglos".



Ha valorado así "las enormes ventajas que representan las ciudades como lugar de concentración, de inteligencia, de pensamiento, de capacidades laborales, financieras, y de desarrollos culturales" y ha defendido que la arquitectura debe "subordinarse a las necesidades de la ciudad", que constituirá "la mayor concentración del capital humano y riqueza cultural".



"Cualquiera que sea el caso del desarrollo futuro y de las tendencias, seguro que habremos de tener con nosotros durante un tiempo muy prolongado todas las ventajas y problemas de las ciudades, unas ciudades que habrán de ser sostenibles, que habrán de emprender un espacio libre, compartido y democrático", ha ensalzado.



En este sentido, el arquitecto navarro Patxi Mangado ha subrayado que "la arquitectura no es un hecho aislado construido en un laboratorio, se trata de un hecho profundamente cultural y social". Y ha puesto de relieve que "el problema de la ciudad es el gran reto al que nos hemos de enfrentar ahora y en el futuro, pues estamos hablando de cómo vamos a vivir en el tiempo venidero".



Tras resaltar que la ciudad es "el modelo que centrará la mayor parte de preocupaciones de nuestro desarrollo que ha de ser sostenible", ha destacado que las ciudades tienen "lo mejor y lo peor" y ha remarcado que "muchos de los valores implícitos en la ciudad como positivos se han cimentado en desigualdades", lo que ha conllevado "pobreza" y "falta de oportunidades que se concentran en crecimientos descontrolados".



Ha defendido Mangado que "no existe futuro sin proyectos, pero tampoco sin progreso social, más oportunidades, justicia y mejor reparto de beneficios" y ha reivindicado que las ciudades tienen que ser el mecanismo que "produzca todo esto".



Sobre el lema del congreso, 'Menos arquitectura, más ciudad', el arquitecto navarro ha afirmado que es un lema que tiene trampa, ya que, la realidad es que "cuanta mejor arquitectura, mejor ciudad".



UN MODELO "INCLUSIVO Y ABIERTO"



Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha invitado a los asistentes al congreso y a los profesionales de la arquitectura a que "nos ayuden a hacer mejores ciudades y a construir esas ciudades en las que creemos", un modelo de ciudad y de territorio "inclusivo, abierto y alegre, orgulloso de su arraigo y, al mismo tiempo, con ventanas abiertas al mundo".



"Creemos en una ciudad compacta, frente al urbanismo extensivo y voraz de estas últimas décadas y en una ciudad socialmente cohesionada, donde la accesibilidad universal y la inclusión sean un valor más que una solución", ha enfatizado.



En este sentido, la jefa del Ejecutivo foral ha puesto en valor que el Gobierno que preside ha apostado por una política de vivienda "más social, que recupere la política de alquiler y la rehabilitación como alternativas, que responda a las necesidades y demandas reales de las personas, y en la que el sector público actúe como palanca de cambio e innovación en una nueva forma de edificar que va a transformar nuestras ciudades".



"El futuro nos plantea grandes retos, no sólo a los profesionales de la arquitectura o del urbanismo, también a las administraciones públicas. Pero este camino no lo puede recorrer el sector público en solitario, necesitamos colaborar con otras administraciones a nivel local o europeo; necesitamos la implicación de colectivos sociales y vecinales; necesitamos aliarnos con el sector privado, que está demostrando una enorme capacidad de adaptación y valentía para innovar", ha aseverado.

