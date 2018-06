Cruz Roja Navarra celebra el 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre

Cruz Roja Navarra celebrará el próximo jueves, día 14, el Día Mundial del Donante de Sangre. Se trata de un acontecimiento promovido por la Organización Mundial de la Salud que tiene lugar en países de todo el mundo, y este año llevará por lema 'Date a los demás. Dona sangre. Comparte vida'.

El objetivo de este evento es dar las gracias a los donantes, quienes, "con su gesto solidario, salvan vidas", y también "sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación continuada de sangre", según ha explicado Cruz Roja en una nota.

La organización ha explicado que ser donante es "sencillo", pues puede donar cualquier persona mayor de 18 años, que pese más de 50 kilos y que tenga un estado de salud bueno. Entre una donación y otra sólo hay que esperar dos meses. Una mujer puede donar hasta 3 veces al año y un hombre, 4. Por ello Cruz Roja anima a las personas donantes a seguir mostrando su solidaridad, pues una sola persona puede salvar hasta 12 vidas. Sin embargo, en España solo dona el 5% de los potenciales donantes de sangre.

La razón principal por la que las personas declaran no donar sangre es porque nadie se lo ha pedido o porque les falta información. "Los donantes de sangre son indispensables porque la sangre es un tejido irremplazable y que no se puede fabricar, por ello la única manera de conseguirla es mediante la donación voluntaria y altruista de las personas solidarias. Además, la sangre tiene fecha de caducidad, de ahí la importancia de que la donación sea un acto continuo pues unas grandes reservas de forma puntual no garantizan la cobertura de manera habitual", ha explicado Cruz Roja.

