Chivite se compromete con la realidad de Navarra, ante las críticas de UPN y PP al PSN

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha salido este lunes al paso de las críticas de UPN y PP a su partido por un supuesto cambio de posición con respecto a Navarra y ha asegurado que "el Partido Socialista no participara en gobiernos que no reconozcan" la actual realidad institucional de esta comunidad.

"Navarra es una comunidad foral propia, dentro de España y mirando a Europa", ha precisado en la ronda de comparecencias ante los periodistas al término de la sesión de la Mea y Junta de Portavoces.

Y ha criticado que cuando el PSN apuesta "por un gobierno progresista y de izquierdas" otros "vuelvan con el discurso del miedo", como en tiempos de Rodríguez Zapatero, cuando les acusaban de "estar vendiendo Navarra", un discurso que "ya no cuelan".

Por el contrario el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha pedio "una reflexión" al PSN, un partido "artífice de la Navarra actual", la que "molesta" al cuatripartito.

"Tendrá que elegir", ha dicho, y subrayado que las opciones son "o se afianza el nacionalismo o se sigue creyendo en una Navarra diferenciada dentro de la unidad de España".

Más allá ha ido el popular Javier García el afirmar que "Navarra está en juego" porque dudan de lo que ha podido pactar el PNV con Pedro Sánchez para la moción de censura, y sus temores se acrecientan cuando el secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, dice que "pactarían con nacionalistas" para un futuro gobierno foral, por lo que ven al PSN no solo "más cercano" al PNV sino "también" a EH Bildu.

Te recomendamos

Por su parte Geroa Bai considera que la derecha anuncia "un apocalipsis" por la llegada de Pedro Sánchez, como hizo en su día con el Ejecutivo de Uxue Barkos, mientras el PSN mantiene "ramalazos sistémicos con los representantes del régimen que ha gobernado Navarra hasta 2015", ha dicho Koldo Martínez .

Ha subrayado así que mientras el PSN apoyó la manifestación del 2J y el parlamentario Guzmán Garmendia "no ve caso CAN", Pedro Sánchez asegura que "no se reeditarán" acuerdos del pasado con la derecha y Cerdán "confirma que la música y letra del PSOE suenan mucho más amable que la de la ejecutiva del PSN", por lo que ha confiado en que ésta vea "en el espejo del nuevo Gobierno español lo que en Navarra está intentando y llevando adelante el Gobierno Barkos".

Selección DN+