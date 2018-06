La salud prima en la primera Gala Científica de Navarra

La lucha contra la enfermedad más temida, el cáncer, resultó premiada este jueves en la primera Gala Científica de Navarra, que se celebró en Baluarte con la presencia de dos premios Nobel y otros investigadores de prestigio internacional, y en el que también fueron distinguidas otras ideas relacionadas con la salud, la automoción, la cadena alimentaria o la energía.



Fue una gala casi al estilo de los Goya. Fue larga como la del cine, se prolongó casi tres horas. Tuvo autoridades, un público que casi llenó la sala (había huecos pese a que las entradas se habían agotado) y también un maestro de ceremonias, el humorista Luis Piedrahita, que hizo reír al público con preguntas del tipo “¿Qué ocurre con el veneno caducado, mata más o menos?” o “¿Por qué el palo de la escoba es más largo que el del recogedor?”. Hubo varias intervenciones, la más largas las de los cinco científicos y emprendedores invitados, contó con una estrella invitada, la robot humanoide Sophia, y los ganadores también agradecieron sus premios. Eso sí, al contrario de lo ocurre a veces en la gala del cine, éstos lo hicieron de modo muy breve.



El premio SciencEkaitza ha nacido con exigencias notable. La primera, claro, tener una idea notable en algunos de los sectores que contempla la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación de Navarra. Una idea, además, que no solo sea buena e innovadora, sino que tenga capacidad de transformar la sociedad. A todo eso, el concurso exigía que esas ideas las crearan grupos en los que se mezclaran científicos de distintos centros de investigación navarros. Con todos esos condicionantes, los resultados no fueron nada malos: se presentaron catorce grupos que reunieron a casi un centenar de investigadores.



LOS VENCEDORES



La idea ganadora, Nanocáncer, salió de un grupo formado por María José Blanco, de la Universidad de Navarra, Cristina Gómez Polo e Iñaki Pérez de Landazabal, de la UPNA, y Francisco Martín, de AIN. Su proyecto es una aplicación de nanopartículas que consigue alcanzar más eficazmente un tumor cerebral infantil, y liberar el fármaco de forma localizada.



Otro proyecto relacionado con la salud también fue premiado, en este caso con uno de los accésit. Drones génicos busca una terapia que utilice partículas magnéticas para que dirigir los fármacos de manera más precisa a las células enfermas, y no a las demás. El proyecto lo desarrollaron los investigadores de CIMA Rafael Aldabe y Gloria González-Aseguinolaza, junto a Francisco Martín y María Monteserín, de AIN.



En el ámbito de la automoción y la mecatrónica, la idea distinguida, Inkoptimum, pretende diseñar y fabricar nuevas tintas para impresión digital multicolor que combinan colorantes orgánicos y pigmentos inorgánicos con nanotecnología. Los responsables del proyecto son Cristina Salazar, del centro tecnológico Lurederra, junto a Luis Gandía y Fernando Bimbela, de la Universidad Pública de Navarra.



El accésit, el de cadena alimentaria premió Ados Milk, proyecto de selección genética de rebaños lecheros para producir leche de vaca que mejore la dieta de las personas con intolerancias. La idea lleva la firma de Olaia Urrutia, José Antonio Mendizábal, Leopoldo Alfonso y Ana Arana Navarro, de la UPNA, junto a Mª Dolores López, Susana Pedrosa, Mariola Elía y Jesús Lacalle, de Nasertic.



Una idea con nombre de animal, Rata topo, se hizo con el galardón en el ámbito de las energías renovables y recursos. Creada por César Martín-Gómez, Arturo Ariño, David Galicia, Rafael Miranda y Amaia Zuazua, de la Universidad de Navarra, junto a Irantzu Alegría y Laura García, de CENER, esta iniativa se inspira en el metabolismo de este animal para conseguir mejorar los sistemas energéticos dobles en edificios.



Aun hubo un premio más, el que distinguió a dos empresas, Fundaciones Vera y Metronics, por las patentes que han registrado, en una gala que también fue un canto a la presencia de la mujer en la ciencia y la tecnología. Paula Noya, directora de Cooperación Tecnológica y Excelencia de Aditech, la corporación tecnológica que organiza el certamen, apuntó un dato y un deseo. El dato, que de los 94 investigadores que se presentaron al concurso, bastantes más de la mitad, 57, eran mujeres. El deseo, “que ese dato deje de serlo”. “La ciencia también se escribe en femenino”.

El cuerpo como fábrica de fármacos

El Nobel James Rothman, experto en biología celular, puso sobre la mesa los graves problemas que se van a dar para curar las enfermedades y las demencias, que que aumentarán en un mundo más envejecido. No hablaba sólo de la dificultad de investigar o de dar con fármacos contra el cáncer y otros males, sino de cómo pagarlos. Hoffman explicó que las terapias actuales, “con anticuerpos que se producen en fábricas” son extremadamente caras, que el tratamiento de un enfermo de cáncer puede llegar a costar millones. Si seguimos por ese camino, “sólo los ricos podrán curarse”.



Como solución, el investigador norteamericano propone un sistema hasta 100 veces más barato: que sea el cuerpo que fabrique esos anticuerpos. Para eso se deben tomar células de la piel o de otros órganos y convertirlos en células madre, que tienen la capacidad de transformarse en otras especializadas. “Esas células se pueden editar genéticamente para que produzcan esos anticuerpos. Ya se ha llevado a cabo en ratones”.

El peligro es no hacer nada

El Nobel mexicano Mario Molina, que descubrió el agujero en la capa de ozono, repitió en el Baluarte el mensaje optimista contra el cambio climático que el miércoles ya había dejado en su charla en el CIMA de la Universidad de Navarra. Como allí, habló de las energías renovables ya más competitivas que pueden hacer que se reduzca el consumo de combustibles fósiles y, como consecuencia, que se frene el calentamiento global.



En lo que insistió es en que el peligro verdadero está en no hacer nada, en no tomar medidas. Porque entonces, en vez de los dos grados de aumento de temperatura global que se plantea el Acuerdo de París, el crecimiento será de tres, cuatro o cinco grados. “Y entonces habrá zonas del planeta que se volverán totalmente inhabitables. Ya empieza a pasar”. Y no vale decir que la posibilidad de que ese escenario ocurra es de un 20 o un 25%.

Mejor colaboración que competición

Margaret Heffernan es emprendedora, autora de libros, y comunicadora de televisión, entre otras cosas. Y también una mujer a la que le gustan los experimentos.



Este jueves habló de dos. El primero lo hizo un científico con gallinas, estudiando su producción de huevos. Hizo grupos, pero en uno juntó a varias ‘supergallinas’, las que más huevos ponían, para ver si compitiendo entre ellas, al cabo de unas generaciones, podía aumentar la producción. Pues bien, los grupos ‘normales’ sobrevivieron y pusieron huevos. En el de las ‘supergallinas’, la competición entre ellas llegó a tal punto que se mataron entre sí. “La competitividad nos lleva a hacer trampas, al fraude, a la corrupción”. En otro experimento, con humanos que resolvían problemas, se vio que no lo hacían mejor los grupos que juntaban a los mejores coeficientes intelectuales. Los mejores eran aquellos con personas más empáticas. La capacidad de ayudar es la clave para conseguir resultados. Una capacidad que necesita dos cosas: “tiempo para que los miembros del grupo se conozcan y ambiciones nobles y amplías”.

Soñar, primer paso para inventar

José Ángel Ávila fue elegido el pasado año mejor inventor europeo por desarrollar tecnologías que mejoran la precisión del sistema de navegación por satélite que impula Europa, el Galileo.



Para inventar, vino a decir Ávila, lo primero es soñar, de igual manera que para llegar a la tecnología hay que empezar por la ciencia fundamental, la más básica. El español habló de Einstein, el hombre que fue capaz de imaginar los principios que iban a a revolucionar la física en el siglo XX pero al que su profesora de griego le dijo que no iba a llegar muy lejos. Einstein tomó el riesgo de equivocarse, un factor que el inventor echa hoy en falta. Incluso llegó a decir que en nuestros tiempos el genio alemán quizá no hubiera podido publicar sus hallazgos revolucionarios.



“Errar y acertar van de la mano”. Para atinar una vez, hay que fallar muchas. Pero un acierto basta para rentabilizar la inversión. Cuando comenzaron Galileo, solo veían costes. Hoy el beneficio por cada euro invertido puede llegar a 2.000 euros, calculó.

La tecnología transformó su vida

Si alguien trazó este jueves una historia de vida, esa fue Sue Black, una inglesa que se presenta como radical thinker (pensadora de raíz, podría traducirse) y que es científica informática y emprendedora social.



En el escenario del Baluarte no tuvo reparos en hablar de una infancia difícil , una primera juventud desaprovechada, una maternidad apenas con 20 años, un matrimonio fracasado y otro que ha triunfado, y de cómo cuando se puso a estudiar las matemáticas que le gustaban en el colegio, emprendió un camino que le llevó a la informática y ala tecnología. “Mi vida cambió de la pobreza al éxito gracias a la tecnología”.



Entre sus proezas, está la organización de una campaña en Twitter que logró la financiación necesaria para salvar Bletchley Park, el centro donde se creó la máquina que lograría descifrar los mensajes nazis en la II Guerra Mundial. Su iniciativa más reciente es un programa que forma a las madres sobre tecnología. Es, dice, la mejor forma de que llegue también a los hijos.

