El parlamentario crítico con la dirección de Podemos, Carlos Couso, ha asegurado que 'Orain Bai-Ahora Sí' es "sólo el nombre del grupo parlamentario y nada más" y ha confiado en que la Mesa del Parlamento acepte el cambio de denominación del grupo de Podemos.

"Lo elegimos porque ya llegó un momento en que nos estaban llamando demasiado tránsfugas y dijimos de cambiar el nombre para ver si estamos más tranquilos", ha explicado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse que los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra han dejado en manos de la Mesa de la Cámara la decisión de autorizar o no el cambio de nombre del grupo parlamentario de Podemos.

Couso ha criticado que "nos hayamos enterado de la existencia de ese informe a través de comunicaciones en móviles, medios de comunicación, y no por la vía directa que es la oficial, por comunicación de la Presidencia".

Ha explicado que el informe "lo que viene a decir es que puede parecer que hay una cuestión política que juzgar", algo que ha negado. "La Mesa tiene que darse por enterada con arreglo a lo que ponen el Reglamento y los informes jurídicos previos", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado que "el informe de 2002 es muy claro y habla de que eso se puede comunicar con la firma del portavoz que esté legítimamente acreditado con una mayoría, no es necesaria la unanimidad". "Lo que no vale es el informe que ha alegado la otra parte del año 1985 porque se corresponde a otro Reglamento y a otro supuesto totalmente distinto", ha manifestado.

Así, Carlos Couso ha asegurado que la Mesa y Junta "se va a ratificar en lo que ya dijo en Falces" cuando la letrada mayor expuso que el cambio de nombre se había comunicado "correctamente". "Los demás grupos dijeron que es a eso a lo que estaban y que no iban a entrar a hacer ninguna consideración política sobre cuestiones internas de otros grupos o partidos", ha recordado.

"No se van a meter en esa camisa de once varas seguramente", ha considerado Couso, que se ha mostrado confiado en que "hemos hecho las cosas bien" y en que en la Mesa y Junta del próximo lunes los grupos políticos se atendrán a "la parte técnica del informe jurídico".

Preguntado por la posibilidad de que la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, se niegue a publicar el cambio de denominación del grupo parlamentario, Couso ha indicado que "la Presidencia tiene la obligación de publicar todo lo que entra en registro, ya ha hecho alguna de estas cosas antes y ha recibido alguna reprimenda". "No es quién para publicar o no publicar, los trámites son automáticos, se registran y se publican", ha insistido.

WEB 'ORAIN BAI'

Por otro lado, el parlamentario ha señalado que "estamos teniendo problemas" porque algunas personas "con su afán de apoyarnos" han creado una web con el nombre 'Orain Bai' que "no sabemos quién la ha creado ni quién la está manejando". Una página web que "no se puede hacer sin nuestro consentimiento ni nuestra información", ha añadido Couso, que ha explicado que trasladará este tema a la asamblea de 'Ahora Navarra' celebrará esta tarde en el Palacio del Condestable.

"Si esa página no se desactiva" así como "la utilización del nombre de 'Orain Bai' que se está haciendo en algunos chats con informaciones que no hemos sacado, tendremos que formular denuncias muy a nuestro pesar", ha afirmado. "No podemos permitir que haya ese tipo de medios sin que nosotros los controlemos", ha concluido.

