Los críticos se acogen al reglamento para eliminar a Podemos del Parlamento

Los cuatro parlamentarios críticos de Podemos se acogen al reglamento del Legislativo foral para cambiar el nombre del grupo parlamentario, lo que dejaría a la formación morada sin presencia en la Cámara abriendo la posibilidad a un nuevo proyecto político.



Con cuatro de siete miembros en el grupo parlamentario de Podemos, a esta mayoría se acogen para afirmar que si no hizo falta unanimidad en su día para cambiar al portavoz, cuando Laura Pérez fue expulsada, la misma vale ahora para cambiar de nombre.



El elegido además, 'Orain bai, ahora sí', da en su opinión "una oportunidad" para mantener las ideas y el acuerdo programático del cuatripartito, al tiempo que permite "a todos" los integrantes del grupo estar "cómodos", por lo que han pedido en conferencia de prensa a los tres representantes del sector "oficial" de Podemos que tengan la "responsabilidad" que ellos han mostrado cuando han sido "expulsados" y "excluidos" y su trabajo "invisibilizado".



Han confirmado también que el portavoz del grupo será Carlos Couso y su adjunta Fanny Carrillo, quien presentó su baja en Podemos pero duda que haya sido tramitada.



Asimismo han reclamado "el control" de las cuentas del grupo parlamentario, aunque Rubén Velasco, igualmente baja en el partido, ha negado que pretendan apropiarse de la subvención que recibe el grupo del Legislativo.



En este sentido Couso ha denunciado que han tenido que trabajar sin recursos materiales y humanos, "echando mano de amigos y amiguetes", porque Podemos les retiró todo apoyo y asistencia, y por lo tanto lo que pretenden es asegurarse que de la subvención de la Cámara pueden disponer del dinero suficiente para "satisfacer las necesidades".



Y en este sentido ha dejado la puerta abierta a "repartir" la subvención del grupo con Podemos aunque lo normal, ha precisado, es que los partidos reciban dinero de sus grupos parlamentarios como contraprestación a los trabajos que hacen para ellos y el personal que ponen a su disposición.



Con nuevo nombre, portavoz y fondos, han subrayado que si "Podemos no es la herramienta válida hay que crear otra, hay un espacio que ocupar porque los objetivos, los programas y las causas justas siguen existiendo y "alguien lo tendrá que hacer", ha indicado Couso.



Tras señalar que ese hueco es para una candidatura "de izquierdas y no abertzale pero capaz de pactar", la que "Navarra necesita", Couso ha descartado continuar en política la próxima legislatura, no así su compañera Laura Pérez quien se ha reservado de momento esa decisión ya que, no es para ella una "prioridad" pero sí que estará "a disposición de la gente".



Lo que sí ha asegurado esta mañana es que ella mantiene los principios que inspiraron Podemos y no así el aparato del partido, que considera que les ha situado en esta posición por mantener la "lealtad" al programa y al acuerdo cuatripartito que sustenta al Gobierno del cambio.

"Queremos cambiar ahora sin ser complacientes con el poder para que mañana nos devuelvan los favores prestados", ha dicho, y agregado que mantienen su rechazo a pactar con UPN, PSN y PP, los partidos del "régimen".



Por eso, tras aseverar que "las diferencias políticas son legítimas", ha defendido el dialogo interno para solucionarlas y también hacia el exterior para cerrar acuerdos que "respeten la diversidad de Navarra", alejados de "los vasallajes que tradicionalmente han sacrificado a la ciudadanía navarras" por otros "otros intereses".

