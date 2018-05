Barkos dice que en Pediatría están resolviendo "un problema que dejó UPN"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha reconocido que la situación de la atención pediátrica "no es satisfactoria" pero ha asegurado que "estamos resolviendo un problema que UPN dejó".



Uxue Barkos ha señalado, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, que "si alguien pensó que según llegara el cambio todos los problemas estructurales que dejó UPN se iban a resolver en cuatro días, yo no lo prometí".

No obstante, se ha mostrado "satisfecha" con el trabajo que está realizando el Gobierno foral y ha afirmado que "estamos superando situaciones de interinidad con ofertas públicas de empleo que UPN fue incapaz de convocar en la legislatura anterior".



La jefa del Ejecutivo ha contrapuesto además que, mientras en Navarra hay un 16 por ciento de atención que no pueden realizar pediatras y que se realiza por médicos de Atención Primaria con formación o experiencia en pediatría, este porcentaje se eleva hasta el 40 por ciento en la media estatal.



Tras ello, ha dicho que el Gobierno no "saca pecho" por este tema, pero se está "reconduciendo la situación".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "después de tres años y con un presupuesto infinitamente superior al que tuvimos nosotros, el Gobierno de Navarra no ha dado respuesta a este problema". "Estamos pagando más impuestos y ya no nos atienden pediatras. El Gobierno no puede venir aquí y decir que no pasa nada", ha señalado.



En este sentido, Esparza ha afirmado que "hace dos años los pediatras ya hablaban de la sobercarga asistencial y ayer decían que se necesitaban entre 25 y 30 pediatras más". "Esto afecta al conjunto de Navarra", ha dicho.



El portavoz regionalista ha señalado que, con 295 millones de euros más de presupuestos que en 2015, Navarra "ha pasado de la primera posición en sanidad entre las Comunidades Autónomas a la séptima". "Creo que están demostrando su incapacidad para resolver un problema que es real", ha criticado.

"EXISTE UN DÉFICIT DE PEDIATRAS"

Por su parte, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha afirmado que "existe un déficit de pediatras, hecho al que no es ajeno la Comunidad foral, y esto está provocando situaciones complicadas, sobre todo en las zonas rurales, a las que tratamos de hacer frente con todos los medios a nuestro alcance".



En este sentido, ha explicado, en respuesta a Izquierda-Ezkerra, que, entre otras medidas, en esta legislatura se han convocado 35 plazas de pediatras para Atención Primaria, se han convertido en estructurales de larga duración en vacantes y se ha prolongado la edad de jubilación a los médicos que lo soliciten cuando no haya candidatos en la lista de contratación.



La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que la mayoría de medidas planteadas por el Gobierno son "coyunturales" y ha indicado que hacen falta más plazas de pediatría.



Además, ha afirmado que "hay medidas organizativas que hay que abordar, por ejemplo que en los centros de salud se atienda también por la tarde o que se hagan otro tipo de organizaciones para aprovechar los recursos al máximo".

