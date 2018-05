Los críticos prevén cambiar el nombre del grupo de Podemos, que dan por "fracturado"

El portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Carlos Couso, ha afirmado que a la vista de la rueda de prensa que han ofrecido este miércoles los parlamentarios Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez dan por "fracturado de manera irremediable" el grupo, al que prevén cambiar el nombre porque "no hay una identificación con las direcciones del partido".



"Ellos verán si asumen ese cambio, si se comprometen con el programa de 2015 y los compromisos adquiridos entonces o qué hacen", ha expuesto Couso, quien ha afirmado que "nos estamos cansando de que quienes han dado un golpe de Estado y han hecho un transfuguismo de ideas nos acusen a nosotros cuando nos estamos manteniendo en todo aquello que nos trajo a la política hace tres años".



Después de que Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez hayan acusado este miércoles a los cuatro críticos de dar "un golpe de Estado" en el grupo, Couso ha remarcado, en declaraciones a Europa Press, que "los golpes de Estado, el transfuguismo y todas estas cosas nada tiene que ver con el estar o no estar en el partido, por cuanto que nuestro objetivo no es el partido, sino alcanzar los objetivos que marcaban los programas políticos del partido en el año 2015".



En su opinión, los "tránsfugas" son "quienes han renegado de ese programa político de 2015 y de los compromisos adquiridos", los que, a su juicio, "han convertido el partido en su objetivo".



Según ha expuesto, "a la vista de lo que han dicho" los tres parlamentarios que se han definido como "legítimos" en la rueda de prensa, los críticos dan por "fracturado" el grupo parlamentario y darán "pasos" porque "lo que no vamos a hacer es devolver las actas a quienes han renegado de los compromisos y del programa político".



"Por responsabilidad frente a las 46.000 personas que en Navarra votaron ese programa político y se creyeron esos compromisos que nosotros adquirimos, no les podemos devolver las actas, tenemos que seguir aquí", ha sostenido Couso, para señalar que lo que harán "posiblemente", ya que "no hay una identificación con las direcciones del partido", es "ese cambio de nombre en el grupo parlamentario".



"El grupo lleva el nombre del partido y el partido en este momento ya no solo aquí, sino como se ha visto recientemente en Madrid, ya no es aquel que se presentó en 2015, ha dejado de ser una herramienta válida para defender los objetivos y compromisos que adquirimos", ha argumentado.



Ha defendido así que "tiene poco sentido que quienes estamos aquí manteniéndonos en donde estábamos tengamos que llevar el nombre de ese partido que nosotros creemos que nos ha traicionado". Y sobre las consecuencias que puede tener el cambio de nombre, ha afirmado que "ellos sabrán, o asumen el nombre del grupo y siguen intentando funcionar conjuntamente con nosotros, o ellos verán si se van como no adscritos o lo que hacen".



Ha advertido, además, que "si se van como no adscritos pondrán en riesgo la mayoría en seis de las nueve comisiones del Parlamento y, según como lo hagan, incluso también en la Mesa". Respecto a la Presidencia de la Cámara, ha avisado que si Ainhoa Aznárez se va del grupo parlamentario, "se llame como se llame", a no adscrita, "perderá la presidencia".

"VAN A SU AIRE"



Según ha indicado Couso, para el cambio de nombre del grupo parlamentario hace falta mayoría en el grupo y la firma del portavoz, por lo que "no tendríamos problema". No obstante, ha destacado que "nosotros hemos intentando en dos o tres ocasiones convocarles a ellos para que eso se pudiera debatir entre los siete parlamentarios", pero ha asegurado que "los otros tres no han aparecido a ninguna convocatoria que les hemos hecho".



A este respecto, ha agregado que "desde hace ya meses, desde que se hizo el cambio de portavocía, la participación de estas tres personas en las reuniones del grupo ha venido siendo casi nula, se han desentendido, funcionan con iniciativas que les prepara el partido y van a su aire".



Por otro lado, Carlos Couso ha manifestado que por el momento seguirá sin darse de baja como inscrito en Podemos y ha destacado que está esperando a ver si "tienen argumentos" para echarle. "Lo único que he hecho es decir mis opiniones, que son mantenerme en el Podemos originario, cosa que en este momento no estoy viendo. Me gustaría que quienes se han salido de esa zona me dijeran que yo soy el que incumple y el que me echan, cuando sería justo al revés, son quienes han traicionado todo lo que dijimos en 2015 quienes deberían irse del partido", ha planteado.

