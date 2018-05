Se premian el respeto y la tolerancia en el V Concurso Periodístico Escolar

El pasado miércoles, día 23 de mayo, se celebró la entrega de premios del V Concurso Periodístico Escolar, organizado por la Fundación Diario de Navarra. El certamen premió siete proyectos periodísticos, sacados adelante por alumnos de centros navarros, como los mejores de su categoría. En esta quinta edición se inscribieron 18 centros, 108 equipos, 432 alumnos y 26 profesores, aunque finalmente solo participaron 15 colegios. Todos ellos tuvieron que abordar un trabajo periodístico en formato web desde la temática del respeto y la tolerancia.

Este año la participación estuvo llena de novedades, ya que se abrió por primera vez a centros de formación profesional. El Instituto Cuatrovientos de Pamplona fue el único centro de estas características que culminó el certamen, pese a que en un primer momento se inscribió otro que no acabó presentando el proyecto. Otra novedad fue el aumento de premios ya que por primera vez se entregó un galardón al mejor diseño y otro a la mejor entrevista. Estos premios se sumaron a las seis categorías clásicas, aunque en esta ocasión el premio Bachiller en Euskera quedó desierto al no presentarse ningún trabajo dentro de esta categoría.

Los trabajos ganadores hicieron gala de originalidad, a la hora de enfocar la temática, y de rigurosidad en su desarrollo. El IES Basoko de Pamplona, la Ikastola Paz de Ziganda de Villava (con dos grupos premiados), el Colegio Público Andrés Narbarte Xalto de Goizueta, Miravalles de Cizur Menor, Teresianas de Pamplona y el IES Valle del Ebro de Tudela fueron los centros galardonados en esta edición del concurso. Los alumnos premiados escogieron temas como la homofobia, la religión, la discapacidad, la naturaleza o las redes sociales para sus trabajos.

Un prospecto médico para concienciar sobre la tolerancia

PREMIO ESPECIAL AL DISEÑO IES BASOKO (PAMPLONA)

Cuando el grupo de alumnos de 1º de Bachiller, del IES Basoko de Pamplona se enteró de que iban a participar en el certamen comenzaron las dudas sobre cuál era la mejor manera para abordar el tema del respeto y la tolerancia. “No sabíamos si iba a resultar mejor concretarlo o trabajarlo desde un punto de vista más general”, explica Margarita Iriarte López, coordinadora del proyecto. Fueron los propios estudiantes los que vieron la necesidad de plantear un trabajo genérico, “que diera como resultado diferentes niveles de lectura”. Para lograr este objetivo, el diseño se convirtió en su aliado. “Querían crear un producto atractivo”, asegura su profesora. Por esta razón se decantaron por presentarlo en forma de prospecto médico, como una guía de tolerancia para la sociedad.

Aunque empezaron esta andadura sin conocerse, Guillermo Saiz Ligüerre, Erica Chiriac, Lidia Martínez Lizanzu, Itziar Ibáñez Pozo y Mihaela Mihailova Pilarska, se han implicado al cien por cien en Respetazol 500 (https://respetocomomedicam.wixsite.com/misitio-1). Como auténticos periodistas, incluso visitaron una farmacia para conseguir acercarse a la realidad de la manera más veraz posible.

Una entrevista para hablar del respeto y la homosexualidad

PREMIO ESPECIAL A LA ENTREVISTA IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA (VILLAVA)

La entrevista es uno de los géneros periodísticos más consagrados y también un encuentro directo con los protagonistas de las historias. Eso lo saben bien María Bretón Sandua, Marta Lisarri Guerrero y Andrea Ibarra Ortega, tres alumnas de la Ikastola Paz de Ziganda que ganaron el premio a la mejor entrevista gracias a su proyecto, Respeto y tolerancia (https://construyamoslaigualdad.wordpress.com/), que concreta el tema en la homosexualidad a través de testimonios de jóvenes en primera persona.

“Al principio les pareció un tema difícil de abordar debido a que es muy amplio”, explica Itziar Cemboráin Ramírez de Olano, coordinadora del trabajo. “En el centro participamos todos los años, desde que supimos que existía este concurso. El primer año también ganó un grupo nuestro”, recordaba. “Nos gusta mucho el formato concurso porque motiva a los alumnos a sacar lo mejor de ellos mismos”, contaba.

Las alumnas pronto comenzaron reflexionar sobre qué es la tolerancia y a buscar protagonistas para sus entrevistas. “Siempre hay alguien que no quiere salir en el vídeo, pero como son muy persuasivas consiguieron todo lo que se propusieron”, relata su profesora, muy orgullosa con el resultado del trabajo.

La naturaleza también merece ser respetada

PREMIOS ESO EN EUSKERA CP ANDRÉS NARBARTE XALTO (GOIZUETA)

Eneritz Salaverría Narbarte, Paula Echeverría Arocena y Uxue Rodríguez Calzada son tres estudiantes de 1º de ESO del Colegio Público Andrés Narbarte Xalto, en Goizueta, han crecido en contacto con la naturaleza. Por eso, al enterarse de que el tema de esta edición era el respeto y la tolerancia no dudaron en trabajar la idea de que el respeto al medio ambiente es igual de importante que el respeto a las personas que son diferentes.

La participación en el concurso, con el proyecto Naturarekiko errespetua (https://erreespetuabeharra.blogspot.com.es/2018/04/naturarekiko-errespetua-natura.html), surgió de su profesor, Ibai García Pesquera. “Soy profesor de Lengua y cualquier excusa para que escriban es buena”, asegura mientras recuerda que lo propuso en clase y surgieron dos grupos, aunque al final uno no llegó a presentarse.

Ya eran amigas antes de empezar a trabajar juntas, pero este concurso ha servido para que las tres estudiantes hayan experimentado lo que supone sacar un proyecto en equipo. No solo eso, sino que también han tenido que enfrentarse a las nuevas tecnologías, ya que tenían que crear un blog y editar un vídeo. “Están muy contentas y haber venido a Pamplona a recoger el premio ha sido muy emocionante”, cuenta su profesor.

Un trabajo contra los estereotipos religiosos

PREMIO ESO EN INGLÉS IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA (VILLAVA)

Jon Echavarri, Asier de la Nava, Javier Sagüés y Unai Idoate, alumnos de 4º de la ESO, empezaron el proyecto dispuestos a abordar la temática de la tolerancia y el respeto desde la educación y la religión. “Al preparar una encuesta que tenían que hacer a otros alumnos del centro se dieron cuenta de que era mejor acotar el tema”, explica una de sus profesoras, Sole Corres Gómez. Los alumnos se decantaron por abarcar solo la religión “porque es algo que está presente en nuestro día a día”. Por eso presentaron el trabajo Holy Respect (https://asierdelan16.wixsite.com/holyrespect), para hablar de los prejuicios que existen en la sociedad hacia religiones como el Islam. Uno de los mayores retos a los que se han enfretado durante este proceso ha sido el de plantear un reportaje desde la objetividad. “Han tenido que enfrentarse, como si fueran periodistas, a hablar de estos temas sin posicionarse”, comentaba Corres, que señalaba que este es uno de los mayores aprendizajes que se llevan de la experiencia. “Para ellos ser reconocidos fuera del centro es un plus y están muy satisfechos”, aseguraba mientras afirmaba que han visto “todo lo que pueden dar de sí”. “Se han dado cuenta de que aunque todos pensamos que somos tolerantes, caemos en contradicciones que cuestionan el respeto hacia el otro”, afirmaba.

La discapacidad forma parte de la vida de todas las personas

PREMIO ESO EN CASTELLANO MIRAVALLES (ZIZUR MENOR)

Mercedes Jaurrieta Manresa, María Pons Sánchez-Carpintero y Joana Ros Roig son tres amigas de 2º de ESO del colegio Miravalles. Aunque van a tres clases diferentes, cuando su profesora María les propuso trabajar en un proyecto para este concurso no dudaron en juntarse. “Sabían que querían hablar de la discapacidad porque una de ellas la sufre”, comenta Mónica Roig Tió, madre de Joana Ros Roig. Se refiere a Pons, que padece el Síndrome de C.H.A.R.G.E. Por esta razón se organizaron para dejar claro que la discapacidad es algo que convive con todos nosotros de una manera u otra. Pese a la decisión del grupo acerca de cómo enfocar el trabajo, el proceso no estuvo exento de dificultades. “La profesora que les animó a apuntarse era temporal y estaba cubriendo una baja maternal, así que se tuvo que ir”, recuerda Roig, que tuvo que tomar las riendas del grupo, ya que “se habían quedado sin dirección”. Ahora, con el premio debajo del brazo, se han dado cuenta de que el esfuerzo tiene su recompensa. “Viven muy alejadas entre sí, así que tenían que aprovechar los ratos en el cole para avanzar en el proyecto, ya que era difícil quedar”, relata Roig. Las tres trabajaban en los recreos para sacar adelante Verso, perla, pluma y flor (https://1124743.site123.me/).

Una reflexión sobre la tolerancia en redes sociales

PREMIO BACHILLER EN INGLÉS TERESIANAS (PAMPLONA)

Mª José Ripoll Merchán fue la que propuso a sus alumnos de 1º de Bachiller participar en este concurso. “Es un grupo muy bueno y enseguida se animaron”, asegura. Cuando Javier Garralda Sancena, Irati Gienaga Rodríguez, Aida Martínez Pastor, Berta Vicente Lorente y Ana Creus García formaron el grupo, todavía no sabían cómo podían enfocar el tema del respeto y la tolerancia. “Yo les planteé escoger un punto de vista, o profundizar en una visión más general”, recuerda Ripoll, que además explica que José Ignacio Roldán, director de Comunicación del grupo La Información, visitó el centro para contarles a los estudiantes cómo realizar una buena entrevista y un buen reportaje. “Es un grupo reivindicativo, así que decidieron hablar de la tolerancia y el respeto en general para abordar diferentes puntos”, reconoce la profesora. Los jóvenes se adentraron en una reflexión sobre las faltas de respeto que se dan en las redes sociales todos los días. A través de ese debate han abordado temas como la homofobia, el machismo, el racismo o el ciberbullying. Para hacer partícipes de este trabajo a otros compañeros, organizaron una encuesta que realizaron alumnos de otros cursos y que les aportó datos para AntiSocial Media (https://javiergarralda94.wixsite.com/antisocial-media).

La valentía de plantarle cara a la homofobia

PREMIO BACHILLER EN CASTELLANO IES VALLE DEL EBRO (TUDELA)

Para Juan Carlos Reinaldos Sánchez participar en este concurso ha sido una experiencia que le ha hecho sentirse “más profesor”. “A mis alumnos les planteé este concurso como una actividad extracurricular para incentivar la nota, siempre y cuando presentaran un proyecto digno”, explica. Cuatro grupos de este centro se presentaron, pero fue el compuesto por Paola Cerrón Fuentes, Alba Gil Lasheras y Lucía García Guillorme el que se llevó el premio por un trabajo que abordaba el tema del respeto y la tolerancia desde la perspectiva de la homofobia. “Estoy entusiasmado con el trabajo. Han tenido que sacar horas de fuera del horario escolar. Ver a un alumno trabajar de forma voluntaria es muy gratificante”, cuenta el profesor.

El grupo eligió esta temática porque estaba sensibilizado con ella. “A su alrededor han visto a gente de su edad sufriendo homofobia, por eso veían el tema desde un punto de vista muy cercano”, reflexiona Reinaldos. La parte más complicada del proyecto fue conseguir los testimonios. “Tuvieron que convencer a los protagonistas de la idoneidad de la entrevista. Son unos valientes por dar la cara”, reconocía sobre los protagonistas de Homosexualidad: respeto y tolerancia (https://homopal.wordpress.com/como-ayudar/).