¿Puedo tomar un ibuprofeno para el dolor de cabeza si estoy dando el pecho a mi bebé? ¿O una infusión de hinojo y anís para paliar los cólicos del niño? ¿Es malo que me tiña el pelo mientras doy lactancia materna? ¿Y puedo hacerlo si tengo un tatuaje en la espalda? A estas y otras muchas preguntas similares se enfrentaba cada día en su consulta el pediatra José María Paricio Talayero en el Hospital Marina Alta (Alicante). Y hablando con sus colegas se dio cuenta de que no era el único y de que las madres “como es normal” estaban muy preocupadas por la salud de sus hijos. Así que crearon una página web (e-lactancia.org) sobre las incompatibilidades de la lactancia materna (con medicamentos, plantas, productos cosméticos) y el riesgo (bajo, medio o alto) que estas sustancias suponen o no para el niño. Valenciano de 66 años y fundador de la Asociación para la promoción e investigación científico-cultural de la lactancia materna (Apilam), Paricio es padre de tres hijos y autor del libro Tú eres la mejor madre del mundo (Ediciones B). Este jueves hablará en Pamplona sobre lactancia, maternidad y crianza. Y lo hará dentro del ciclo ‘Expofamily, mes a mes’ impulsado por Diario de Navarra. La cita será a las 19 horas en la sede del periódico en la calle Zapatería (inscripciones por Internet; 10 euros para público general y 5, para suscriptores). La próxima conferencia dentro de este ciclo correrá a cargo de Cristina Gutiérrez (15 de febrero). Experta en educación emocional, se preguntará si sobreprotegemos a nuestros hijos.

¿Por qué las madres se preocupan ahora más que hace unos años por las incompatibilidades de la lactancia materna?

Por el momento cultural en el que vivimos en el que dar el pecho aún es algo extraño. ¡Seguro que ninguna madre de la Antigua Roma tenía esta preocupación! El pecho es un filtro buenísimo y por él, generalmente, solo pasan cosas buenas.

Así que no hay problema en tomar los medicamentos más habituales (analgésicos para el dolor, antibióticos para las infecciones, corticoides para inflamación...)

Exactamente. Los analgésicos (ibuprofeno, paracetamol...) y los antibióticos (amoxicilina...) se pueden tomar tranquilamente. A través de la leche apenas pasa al bebé un 10%. A veces, resulta ridícula esta preocupación porque a los bebés les damos tranquilamente Dalsy o Apiretal (concentrado de ibuprofeno o paracetamol) o antibiótico. Solo la medicación contra el cáncer, que es muy tóxica y destruye las células, es incompatible con la lactancia.

¿Y qué ocurre con los ansiolíticos y antidepresivos que tanto se consumen entre las mujeres?

En la sociedad actual de las prisas, la ansiedad y la depresión están a la orden del día. Y una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a los pediatras es sobre estos medicamentos. Pero los más comunes (escitalopram, prozac...) son compatibles con la lactancia porque a la leche pasan cantidades insignificantes.

Usted insiste en que, si la cantidad que se excreta por la leche es inferior al 10% del medicamento consumido, es preferible la lactancia materna que la artificial. ¿No es alarmista?

Es que es así. La leche artificial o de fórmula es un producto industrial que solo hay que darla a los niños si no es posible ofrecer el pecho. Darla por dar no es bueno. Se expone al bebé a un riesgo.

¿Sí? ¿Qué diría entonces a una madre que da biberón?

Que si no tiene más remedio que lo haga pero que lo mejor es el pecho. La lactancia materna es una cultura, un arte y una técnica que nos ha traído hasta aquí. Si las crías hubieran tenido que depender de un alimento externo, habrían muerto. Los bebés que tomaban leche de vaca morían y no fue hasta 1860 cuando surgen las primeras leches artificiales.



INFUSIONES Y TATUAJES



¿Qué ocurre con las hierbas y las infusiones? Muchas veces, se recomienda a las madres que las tomen para producir más leche o mitigar los cólicos del lactante...

Hay gente que piensa que las hierbas, como son naturales, se pueden tomar sin problemas. Pero no es así. No nos olvidemos de que las plantas son el origen de toda la farmacopea (sustancias medicinales más habituales). ¡Los leones también son naturales y nadie quiere encontrarlos!

¿Y cuáles son peligrosas?

El anís estrellado es muy tóxico; el hinojo puede provocar convulsiones e intoxicaciones en los bebés; y la alfalfa, un fallo hepático. Pero esto ocurre si se toman en grandes cantidades.

También hay preocupación por los tintes de pelo y los tatuajes...

Con los tintes para el pelo y las cremas no pasa nada. Solo que hay que evitar que el bebé lo toque con la mano y luego se la chupe. Los tatuajes son compatibles con la lactancia, excepto que se utilicen pigmentos tóxicos (como el mercurio para el color rojo).

En su libro habla del sentimiento de culpa de las madres...

En la consulta he tenido que decir: ‘El niño tiene un virus pero aunque le hubieras tapado se habría puesto enfermo”. El sentimiento de culpa es muy “mamífero” y en todas las especies son las hembras las que gestan, paren y crían a sus cachorros.

Una web de referencia en todo el mundo y con 8.000 visitas diarias



La preocupación de muchas madres lactantes que llegaban a su consulta preguntando si podían tomar un ibuprofeno, una infusión de anís para mitigar los cólicos del bebé, si era posible teñirse el pelo o depilarse con láser llevó a José María Paricio a crear una página web con esta información. En 2000 y junto con otros colegas, este pediatra valenciano lanzó e-lactancia.org, en la que se pueden consultar las incompatiblidades de la lactancia con medicamentos y otras sustancias. La página se ha convertido en una referencia mundial para muchas madres, pediatras, enfermeras y matronas y cuenta actualmente con más de 8.000 visitas diarias. La web, explica su fundador, ofrece información sobre más de 1.700 productos (medicamentos, hierbas, homeopatía, cosméticos...) y es gratuita. “Se teclea el nombre (amoxicilina, hinojo...) y aparece el resultado en color verde (riesgo muy bajo), marrón claro (bajo), marrón fuerte (alto) o rojo (muy alto). Si el riesgo es muy bajo, añade, se puede tomar “tranquilamente”. Lo mismo ocurre si es bajo, aunque, aclara, se pueden buscar alternativas. En los demás casos, no se aconseja.

