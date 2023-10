Victoria Beckham habla por primera vez de la infidelidad de su marido: "Nunca fui tan infeliz como en Madrid"

serie documental 'Beckham' sobre el famoso futbolista en la que a lo largo de cuatro capítulos se realiza un repaso a su trayectoria profesional y a su vida privada junto a su mujer la excantante pija de las Spice Girls y actual diseñadora de moda Victoria Beckham. La plataforma de televisión Netflix estrenó este miércoles lasobre el famoso futbolista en la que a lo largo de cuatro capítulos se realiza un repaso a su trayectoria profesional y a su vida privada junto a su mujer la excantante pija de las Spice Girls y actual diseñadora de moda

aborda la carrera de David Beckham en el fútbol desde sus inicios de niño en el Manchester hasta su abrupta salida por la mala relación con Ferguson, su llegada al El documentaldesde sus inicios de niño en el Manchester hasta su abrupta salida por la mala relación con Ferguson, su llegada al Real Madrid y su última etapa en Los Ángeles. En la serie aparecen también intervenciones del periodista John Carlin, de Victoria Beckham y de su compañera en las Spice Girls, Mel C.

En sus apariciones durante los diferentes capítulos, Victoria Beckham no duda en sincerarse sobre alguna de las etapas más duras de su vida como su estancia en España cuando su marido fichó por el Real Madrid.

La diseñadora de moda y empresaria habla por primera vez de la infidelidad del futbolista con su ayudante en la capital de España, Rebecca Loos (aunque nunca menciona directamente su nombre): "Fue la época más difícil para nosotros. Parecía que todos iban contra nosotros, pero además estábamos enfrentados. Lo digo en serio. Hasta Madrid, éramos nosotros contra todos, pero estábamos unidos, nos teníamos el uno al otro. Pero en España no nos teníamos el uno al otro y eso era muy triste", confiesa Victoria con total sinceridad. "No te haces una idea de lo duro que fue y de cómo me afectó", añade. "Sentimos no que nos perdíamos, sino que nos ahogábamos", añade el futbolista sobre este mismo tema.

La excantante también se refiere en varias ocasiones a las supuestas críticas que ella habría lanzado contra España. "No fue España, nunca fue por España", asegura. "En una entrevista que concedí a una revista decían que no me gustaba España porque olía a ajo, yo nunca dije eso. La prensa decía todo el tiempo que odiaba España u odiaba Madrid, pero no era por España. Teníamos que pensar en la familia. Todo lo sacaron de contexto o directamente se lo inventaron", explica Victoria.

En ese sentido, recuerda vivir momentos de "auténtico infierno". "Era una pesadilla. Nos seguían a todas partes, era un circo. Las cosas que le gritaban a Brooklyn sobre su madre y su padre...", dice David. En este momento de la serie, Victoria no duda en reconocer que sintió resentimiento por su marido. "Si te soy sincera, sí lo estaba. Fue la etapa más infeliz de mi vida", admite.

La serie, que muestra tanto la vida futbolística de David Beckham como los escándalos y noticias que han protagonizado durante su vida, también recoge el momento en el que se conocieron, cuando empezaron a quedar o sus primeros años en Londres y cómo su fama fue creciendo exponencialmente, hasta llegar a la época actual.

El debut de David fue muy joven y empezó a ganar mucho dinero muy pronto, pero con la misma facilidad con la que lo ganaba lo gastaba. Según se narra en la serie, lo gastaba en relojes de marca, coches de alta gama o un carísimo bolígrafo. "Había veces que tenía que esperar a cobrar otra vez para comprarse unos vaqueros porque se lo había gastado todo", recuerda en el documental. Y entonces, en 1997, conoció a Victoria Adams. El grupo musical Spice Girls estaban en la cresta de la ola y Victoria encarnaba el estereotipo de la 'pija'. Un día, estando con Gary Neville, Beckham la vio por la tele: "¿Ves a esa chica?", le dijo, "voy a casarme con ella". Lo que Neville pensó que era una fanfarronada se hizo realidad años más tarde porque ella ya se había fijado en él también: "Yo le había visto. Iba a los partidos, algunos dirían que para acosarlo, yo diría que iba para verlo. Un día lo vi en la sala de futbolistas. Algunos estaban en el bar, pero él estaba charlando con su familia. Yo también estoy muy unida a mi familia, así que me encantó eso de él".