Ana Terradillos: "Faltaría a la verdad si dijese que no tengo el beneplácito de Ana Rosa"

Vuelve a la actualidad pura y dura. La periodista Ana Terradillos (San Sebastián, 50 años) se pone al frente de la nueva etapa de 'La mirada crítica', la tertulia política que recupera Telecinco para sus mañanas (lunes a viernes, 8:55 horas) como relevo de 'El programa de Ana Rosa'. De esta manera, Mediaset apuesta de nuevo por una marca mítica que en el pasado presentaron profesionales como María Teresa Campos o Vicente Vallés.

¿Qué puede aportar a la nueva etapa de 'La mirada crítica'?

Vamos a aportar dinamismo a la hora de tratar o analizar la actualidad. Muchos directos, sensibilidad hacia la gente o con los problemas que tienen, por ejemplo, a la hora de hacer la compra. Queremos naturalidad y espontaneidad, porque estamos convencidos de que no hay otra forma de tratar la política. Ha sido un verano con una rabiosa actualidad, que creo que ha dejado a la gente un poco cansada del panorama político, y tenemos que volver a engancharles. Se trata, en definitiva, de ser una referencia informativa y mantener lo que consiguió Ana Rosa Quintana durante 18 años en una franja muy complicada.

¿Ha recibido la bendición de Ana Rosa?

Yo tengo un contrato de larga duración con Mediaset y es la casa la que me comunica mi nuevo cometido, pero faltaría a la verdad si dijese que no tengo el beneplácito de Ana Rosa. Ella es, para mí, una maestra tanto en el mundo periodístico como en el ámbito personal. Su frase fue: "Nadie lo puede hacer mejor que tú". Pertenezco a Mediaset y entiendo que es una decisión que también ha tomado junto a la productora Unicorn, a quien estaré agradecida por hacerme brillar. Me lo han puesto todo fácil y me siento muy contenta.

Ana Rosa también tenía sus editoriales, que eran muy comentados. ¿También va a dar su opinión en el programa?

Creo que eso llegará, pero el objetivo inmediato es que todas las formaciones políticas pasen por 'La mirada crítica'. Queremos ser la referencia para todos los medios de comunicación. Es un proyecto muy ambicioso, con el mejor equipo de colaboradores a ambos lados de la mesa, con incorporaciones como Jesús Cintora o Carlos Cuesta. Creo que es una mesa muy diversa, que recoge muy bien la transversalidad que tiene España y son ellos quienes tendrán la opinión y el análisis.

Pedro Sánchez tardó cuatro años en regresar a 'El programa de AR'. ¿Le ha pedido ya cita para 'La mirada crítica'?

Ese fue uno de los errores que cometió el PSOE en política de comunicación en estos últimos cinco años. Hubo una apertura y creo que la lectura que han hecho desde Moncloa es que les ha venido muy bien estar en todos los medios de comunicación. En principio la recepción para que venga es total. Ellos han enmendado ese error que, por cierto, lo han tenido todos los partidos que han estado en el Gobierno.

¿Y lo de volver a madrugar como lo lleva?

Lo llevo muy bien porque soy una persona de día. Cuando me ofrecieron 'Cuatro al día', un programa de tarde, en principio era más fácil para adaptarlo a los horarios, pero me costó mucho cogerlo porque estaba acostumbrada a madrugar. Tengo más ágil la mente por la mañana que por la tarde, aunque es verdad que sales menos a cenar con amigos, entre otras actividades. Mi despertador arranca ahora a las 5:15 horas y me gusta estar en la redacción. Soy la presentadora pero, sobre todo, una periodista a la que le gusta estar con mis compañeros para poder trabajar e interactuar con ellos. No eres nadie sin un equipo bueno, y en este programa voy con los mejores.

¿Va a echar de menos la crónica social en esta nueva etapa profesional más seria?

Voy a echar de menos hablar de Shakira, de Rosalía. Es verdad que esa parte va a continuar con el 'Vamos a ver' de Joaquín Prat. Para mí fue un descubrimiento cuando me tocó tratar estos temas en un verano que sustituí a Ana Rosa y descubrí a los profesionales que se encargan de ello. Los periodistas de corazón son igual de cautos, exhaustivos, pasionales y peleones que, por ejemplo, un especialista que se encarga de la información de Interior. Ha sido una cosa que me ha enamorado, me ha convencido, me ha hecho participar mucho de su talento. Lo voy a echar de menos, pero bueno, ya llegarán otras épocas. Ahora toca la política, que es lo que más me apasiona.