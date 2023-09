Fallece María Teresa Campos a los 82 años de edad

La periodista y presentadora María Teresa Campos, que se encontraba ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ha fallecido este martes a los 82 años de edad.

Campos fue ingresada este domingo 3 de septiembre por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda en el Servicio de Medicina Interna.

María Teresa Campos ha sido una de las grandes comunicadoras de España, con una exitosa trayectoria en radio y televisión. La Campos, como popularmente la conocían muchos de sus espectadores y colaboradores más cercanos, ya había atravesado varios episodios complejos de salud en los últimos años. De hecho, su familia había advertido de la deteriorada situación cognitiva que atravesaba la periodista malagueña. Su última aparición pública tuvo lugar después de la pandemia, cuando mostró su fragilidad, casi sin articular palabras frente a las preguntas de la prensa.

Ya en mayo de 2017 la periodista estuvo ingresada durante varios días tras sufrir una isquemia cerebral en territorio vertebrobasilar. Ese episodio supuso un punto y aparte en su carrera, aunque hasta hace pocos meses la Campos mostraba su intención de estar dispuesta a presentar un nuevo formato televisivo en Mediaset. Pero nunca obtuvo respuesta por parte del que entonces era su consejero delegado y amigo, Paolo Vasile.

La última intervención televisiva de María Teresa Campos fue durante la pandemia, en 2021. Entonces presentó un formato innovador, 'La Campos móvil', un programa en el que entrevistaba y charlaba con personajes de la actualidad en un autobús a techo descubierto mientras recorrían diversas ciudades como Madrid. Las bajas audiencias acabaron con el formato a las pocas entregas de estrenarse. Su último programa de éxito fue '¡Qué tiempo tan feliz!', un formato vespertino los fines de semana en Telecinco en el que aunaba las entrevistas, los testimonios, el corazón y, sobre todo, la música en directo, una de sus grandes apuestas para la televisión y que tanto defendía frente a otros canales. Lo hizo de la mano de Yusan Acha, el director del programa, con el que mantenía una íntima amistad que reforzó en los ocho años del programa.

Sin embargo, el gran éxito televisivo de María Teresa Campos lo gestó durante casi una década en 'Día a día', el programa matinal de la principal cadena de Mediaset con el que se encumbró como reina de las mañanas. Fue la primera mujer en ostentar este reconocimiento cuando en 1996 dio el salto de TVE a Telecinco. El cambio no fue baladí: el nuevo presidente del Gobierno, José María Aznar, acababa de llegar a la Moncloa y la Campos y su equipo arriesgaron con una tertulia política poco antes de la hora de comer.

REVOLUCIÓN Y AQUEL "GILIPOLLAS"

Un formato ahora extendido pero que hace 30 años suponía una revolución. Lo fue: congregó a opinadores de muy diversas tendencias (de César Vidal a María Antonia Iglesias, entre otros muchos) para organizar un debate en el que la presentadora supo impone su directriz para dar la palabra a unos tertulianos muy poco acostumbrados a disponer de un foco como el de los platós para ofrecer todo tipo de opiniones en política, economía y sobre cualquier suceso social. Su fuerte carácter -mostrado incluso públicamente- le ha jugado alguna mala pasada. Culminada su etapa en 'Día a día', Vasile la relegó y dio el salto a las mañanas de Antena 3. No le fue bien. Aunque en los primeros pasos del programa mejoró la audiencia, lo que le llevó a llamar "gilipollas" al ejecutivo de Mediaset por haberla despreciado. A los pocos años, Campos regresó a la que había sido su casa durante años. Presentó el informativo matinal 'La Mirada Crítica', un formato que precisamente este mes recupera Telecinco tras el paso de Ana Rosa Quintana, su gran rival, a las tardes de la cadena de Fuencarral. El vis a vis entre las dos presentadoras, en 2008, fue éxito de audiencia, una pugna de egos televisivos: "¿Te caigo mal?", le preguntaba Ana Rosa en una entrevista entre ambas. "Algunos tiritos sí me has pegado", le recordaba Campos. En estado puro.

UNA VIDA DE PREMIOS

María Teresa Campos, nacida en Tetuán el 18 de junio de 1941 y vinculada desde pequeña a la ciudad de Málaga, ha sido una de las figuras más relevantes de la comunicación en España. Avalan esa afirmación sus más de 50 años de trayectoria y los numerosos premios cosechados, entre ellos dos Premios Ondas, tres Antenas de Oro y dos TP de Oro, además del Premio Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España.

Es también Medalla de Oro de Andalucía (2000) y Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2017). En sus inicios, aún en tiempos de la dictadura, Campos fue una pionera del debate social en la radio sobre el papel de la mujer en una sociedad moderna. Durante dos décadas de televisión en España consiguió audiencias de hasta el 32 por ciento, lo que le valió el apelativo de 'la reina de las mañanas'.

Madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, comenzó su trayectoria en el periodismo con apenas 15 años, junto a su hermano, en la radio. Pasó por Cope, RCE y llegó a ser subdirectora del programa 'Hoy por hoy' en la Cadena Ser. La televisión fue su lugar estrella, donde se convirtió en la 'reina de las mañanas' con programas como 'Día a día', 'Pasa la vida' o 'Cada día'. El último programa que presentó fue '¡Qué tiempo tan feliz!'. También protagonizó su propio reality junto a sus hijas, 'Las Campos'.