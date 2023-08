La reacción de Joaquin Prat frente al embarazo de Patricia Pardo: "Estoy helado"

Joaquin Prat le ha pillado la sorpresa como a todos. Y es que, a pesar de trabajar juntos en 'El programa de Ana Rosa' y de verse “todos los días”, el periodista ha afirmado que desconocía la reciente noticia del embarazo de Patricia Pardo junto al presentador de ‘Pasapalabra’ Christian Gálvez. le ha pillado la sorpresa como a todos. Y es que, a pesar de trabajar juntos en 'El programa de Ana Rosa' y de verse “todos los días”, el periodista ha afirmado que desconocía la reciente noticia del

Ya ha pasado más de una semana desde que esta pareja anunciaba públicamente que llevaban un año casados y que estaban a la espera de su primer hijo juntos. "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", compartían en sus redes sociales. Por supuesto, en un primer momento, el foco de la prensa rosa no pudo no estar en Almudena Cid, la ex pareja del presentador y con la que había terminado su relación poco antes del comienzo de la suya con Pardo.

Así, los reporteros han aprovechado también para preguntarle sobre esta noticia a Prat, el cual desde su gran sorpresa ha aprovechado para dedicarles unas palabras: "Me he quedado helado. No sabía nada y fíjate que trabajo con Patri todos los días", "enhorabuena, Patri y Christian, que seáis muy felices y esa criatura, que venga sana" comentaba. Para él, "es una gran noticia y aumenta la familia".

Prat, por su parte, también se mostraba con una amplia sonrisa hablando de su nueva pareja Alexia Pla y ha confesado que está "muy enamorado" y que tiene “mucha suerte” de haberla encontrado. Además, tras su primer año de relación, ha querido dejar claro que este no será el único, sino que habrá "cien más, cien años más, hasta el día que me muera". Aunque lo ha expresado con algo de precaución porque "hay veces que no te gusta airearlo porque dices 'estoy en un momento tan bueno, a ver si se me va a fastidiar'", decía el presentador