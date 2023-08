Pete Davidson: "Si mi infancia hubiera sido normal, puede que ahora fuera un trabajador de la construcción"

Después de rodar la película 'El rey del barrio', en la que Pete Davidson básicamente se interpretó a sí mismo, el actor cómico regresa con ahora 'Bupkis', una serie de televisión de ocho episodios que emite SkyShowtime, donde vuelve a contarnos su vida. Al más puro estilo de 'El show de Larry David' Pete Davidson relata también historias personales. "Les digo a mis amigos que si todo estuviera bien en mi vida, si mi infancia hubiera sido normal, puede que ahora fuera un trabajador de la construcción en Staten Island. Sería el tipo más feliz del mundo, pero la mierda que me pasó me hizo amar la comedia", explica. La serie cuenta con un elenco estelar, porque junto Davidson (quien creo la serie junto a Judah Miller y Dave Sirus), presenta a Edie Falco y Joe Pesci. Interpretan a tres generaciones de la misma familia de Davidson, con Falco en el papel de su madre Amy y Pesci encarnando a su abuelo estoicamente enfermo, Joe Larocca. Edie Falco nos regala otro personaje maravilloso en esta serie, donde mezcla calidez con un poco de locura. La estrella cuatro veces ganadora del Emmy por 'Los Soprano' fue la elección de Pete Davidson para interpretar a su madre en 'Bupkis'. Esto convierte a Edie Falco en la segunda actriz que da vida a una versión ficticia de Amy Davidson. La primera fue Marisa Tomei en 'El rey del barrio', dirigida por Judd Apatow. Cuando se le pregunta a Falco por Davidson, ella se llena de amor como si de hecho fuera su verdadera madre. "Me encantó trabajar con Pete. Es adorable, divertido, ingenioso, siempre sonríe de oreja a oreja como si fuera un niño grande. Interpretar a su madre, me llenó de ternura", confiesa la actriz.

Asimismo es especialmente gratificante ver a Joe Pesci en un papel que le ofrece algo de delicadeza y profundidad sin la menor pizca de criminalidad. El actor sale de su retiro para interpretar al abuelo de Pete, un tipo italiano sensato que se está muriendo de cáncer y siempre tiene su abrazo cuando su nieto lo necesita. "La gente piensa que soy una broma", le dice Davidson en una escena. "Te ven como una broma porque eres una broma. Actúas como una jodida broma. Corres como un niño y ya no eres un niño. Eres un hombre", contesta Pesci. "A Pesci le gustó tanto el guion que no dudó en meterse en el papel", asegura Davidson. "Tuvimos una conversación sincera y me dijo que actuaría en la serie desinteresadamente, porque no necesita hacer nada. Para mi es importante alguien como él valide este proyecto. Muchas veces me llaman perdedor en las redes sociales. Pero que un tipo como Pesci, al que nadie puede conseguir para un papel, quiera trabajar contigo, te cambia la vida", añade.

Vida personal Pete Davidson asegura que su experiencia profesional se ha visto muy afectada por el interés del público en conocer su vida privada. De esta manera, los momentos incómodos son la columna vertebral de gran parte de la trama de la serie. En ellos se presenta al cómico sufriendo con las drogas. "Me enojo mucho con las cosas que no puedo controlar. La gente en las redes sociales siempre dice que soy un cocainómano porque muevo mucho la mandíbula cuando me pongo nervioso. No es verdad. Por eso escribo sobre mi, para mostrar mi verdad", añade el actor. 'Bupkis' recuerda constantemente al espectador que detrás de las fotos de los 'paparazzi' y las historias en los medios de comunicación hay un ser humano. Uno de los episodios más conmovedores de la serie muestra a Davidson cuando era niño, poco después de la muerte de su padre, Scott, uno de los héroes del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Un bombero que murió en acto de servicio. En el listado amoroso de Pete Davidson se encuentran, además de la mencionada Cazzie David, Ariana Grande, Kate Beckinsale., Margaret Qualley, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor y Kim Kardashian. "Sí. He salido con personas que le parecen interesantes a la gente. Llevo 15 años en esta industria y he salido con diez personas de mi entorno. Que mi vida personal reciba más atención que mi trabajo me parece realmente horrible", denuncia Pete Davidson.

La serie muestra un gran abanico de cameos desde Brad Garrett y Bobby Cannavale, que interpreta al tío de Davidson, hasta actores como Ray Romano, J. J. Abrams, Steve Buscemi o Kenan Thompson. Por su parte, Judah Miller, uno de los creadores de la serie, no duda en destacar que Pete Davidson "es un genio que sueña a lo grande. Asociarme con él para esta serie ha sido una experiencia sorprendente porque él siempre apunta al cielo y, de alguna manera, consigue su objetivo", "Hemos sido muy ambiciosos con esta serie. Dado el tamaño de la producción y lo que hemos logrado en muchos episodios puedo decir que solo se podía lograr con alguien como Pete", concluye Miller.