La preocupación de Terelu Campos por la enfermedad de su madre

Tras la reciente cancelación de Sálvame, Terelu Campos no está pasando por su mejor momento. A pesar de que acaba de grabar un docurreality con algunos de sus compañers de Mediaset Belén Esteban , María Patiño, Kiko Matamoros o Chelo García Cortés), su vida se ha visto asestada por duros golpes laborales y personales. Y es que no ha sido hasta ahora que la colaboradora de televisión ha dejado ver su dolor y preocupación por el

Con 82 años recién cumplidos, María Teresa Campos padece un importante deterioro cognitivo que, según afirma su hija, le ha cambiado la vida tanto a ella como a las personas de su alrededor. La presentadora se retiró definitivamente de su carrera televisiva en el año 2021 y, desde entonces, se mantiene al margen del foco mediático. Sin embargo, esta mañana ha vuelto a protagonizar la portada de la revista Lecturas a través de las palabras de su hija Terelu.

Junto al clásico posado de esta en bañador, la publicación de prensa rosa ha incluido una entrevista en la que la colaboradora muestra lo mal que lo está pasando con la enfermedad de su madre: ''Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre''. Terelu Campos se sincera al afirmar que no podría seguir adelante sin el apoyo que le conceden su hermana Carmen Borrego y su hija Alejandra Rubio.