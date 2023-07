Telecinco estrena ‘Días mejores’, serie que aborda la terapia de duelo para personas que han perdido a su pareja

Emoción, dolor y esperanza marcan la vida de cinco personajes que han perdido a su pareja. Se conocerán en una terapia de grupo, liderada por una psicóloga cuyos peculiares métodos les ayudarán a superar el duelo y recuperar la felicidad que les ha sido arrebatada. Sus historias personales y su proceso de superación constituyen el eje narrativo de ‘Días mejores’, cuya primera temporada estrenará Telecinco en abierto el lunes 31 de julio, a partir de las 22:00 horas.

Blanca Portillo, con el Goya a la Mejor Actriz Protagonista por ‘Maixabel’ en 2022 y la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián por ‘Siete mesas de billar francés’ en 2007 en su palmarés, interpreta a la terapeuta, la doctora Laforet, que sigue el proceso de superación de cuatro pacientes: Francesc Orella (‘Merlí’) en el papel de Luis, Marta Hazas (‘Velvet’) como Sara, Erick Elías (‘100 días para enamorarnos’) en la piel de Pardo y Alba Planas (‘Skam España’) como Graci.

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, los creadores de la serie ‘Reyes de la noche’, son los artífices de esta emotiva ficción, producida por ViacomCBS International Studios junto a Zeta Studios, dirigida por Alejo Flah (‘Taxi a Gibraltar’), Arantxa Echevarría (Goya al Mejor Director Novel por ‘Carmen y Lola’ en 2019) y Jota Linares (‘Urban. La vida es nuestra’’) y escrita por los propios Garrido y Valor junto a Daniel Martín Serrano (‘El Príncipe’), Sara Alquézar (‘El barco’) y Alba Carballal (‘Yo, adicto’).

CINCO DESCONOCIDOS MARCADOS POR LA PÉRDIDA Y LAS GANAS DE VIVIR

¿Qué tienen en común un empresario de éxito acostumbrado a tenerlo todo bajo control, el líder de una banda de rock que es un extraño para sus hijos, una madre que ha perdido al amor de su vida y una universitaria obligada cumplir una promesa que le hizo a su novio en el lecho de muerte? Todos ellos son padres que han perdido a su pareja, son incapaces de gestionar su fallecimiento y necesitan salir adelante por el bien de sus hijos. Luis, Pardo, Sara y Graci acuden a la terapia de grupo de la doctora Laforet, una psicóloga de métodos poco convencionales, cargada de ironía y con un secreto a su espalda. Ella será la terapeuta con quien aborden sus demonios, les enseñe a combatirlos y les haga ver que tienen mucho más en común de lo que creen.

Drama y comedia convergen en esta ficción que narra, desde un punto de vista adulto, el paso del dolor a la esperanza en un recorrido vital marcado por las ganas de volver a vivir. Los protagonistas de ‘Días mejores’ lucharán por salir adelante y reconstruir su familia, su vida y su corazón.

Cada episodio toma como punto de partida la historia de cada uno de los personajes. Su relato personal se convertirá en el eje principal de cada entrega de la ficción, que aborda los duros momento que derivan de la pérdida de un ser querido, mostrando con optimismo cómo, a pesar de las heridas, tarde o temprano es posible volver a vivir.

LOS PERSONAJES

BLANCA PORTILLO ES la DOCTORA LAFORET

Psicóloga experta en terapia de duelo, la doctora Soledad Laforet conduce un grupo de terapia, formado por padres y madres viudos que intentan superar la pérdida de sus parejas y tratan de sacar a sus hijos adelante. Mientras se hace cargo de la terapia grupal, ella misma debe afrontar sus propios problemas.

FRANCESC ORELLA ES LUIS FÁBREGAS

La vida aparentemente perfecta de Luis se desmorona el día que pierde a su esposa. Su éxito como empresario eclipsó otras facetas de su cotidianidad que ahora le generan un sentimiento de culpa al darse cuenta de que su familia tenía razón y que nunca fue buen esposo y padre.

MARTA HAZAS ES SARA

La reciente pérdida del amor de su vida ha generado un gran vacío para Sara, médica de Urgencias, que tendrá que sacar adelante a Fede, su hijo de 8 años obsesionado con la muerte. En la terapia grupal encontrará las respuestas que tanto busca y consejos sobre cómo manejar a su hijo. Además, volverá a recuperar la ilusión con un nuevo amor.

ERICK ELÍAS ES ENRIQUE ‘QUIQUE’ PARDO

Sexo, drogas y rock and roll han protagonizado la vida de Pardo, líder de una banda de rock en México. Sin embargo, la muerte de su exesposa dará un giro de 180º grados a su vida: la madurez llamará de golpe a su puerta para hacerle ver que debe encontrar un trabajo estable y ocuparse de sus dos hijos adolescentes, para quienes siempre ha sido una figura ausente.

ALBA PLANAS ES GRACI

Graci siempre ha vivido por y para los demás, lo que ha hecho que en múltiples ocasiones se haya olvidado de su propia felicidad. Tras haber hecho una promesa a su novio Germán en su lecho de muerte, se da cuenta de que es hora de dejarse llevar y empezar a divertirse. Esta decisión llegará en un momento muy especial, ya que está a punto de convertirse en madre.

LA PRIMERA SESIÓN DE TERAPIA DEL GRUPO EN EL ARRANQUE DE LA FICCIÓN

En el capítulo inaugural, la consulta de la doctora Laforet es el lugar en el que cuatro desconocidos cruzan sus caminos en un momento crucial de sus vidas. En su primera sesión, la psicóloga de métodos poco convencionales les advierte: “Todos habéis perdido a vuestra pareja y a todos os han dejado tirados vuestros hijos. No sois especiales, no os ha pasado nada que no les haya ocurrido a otros, pero ninguno sabéis cómo salir de esta”.

Allí, Sara descubre sus emociones al relatar lo difícil que le resulta gestionar la pérdida del amor de su vida con su faceta como madre y conocerá a sus compañeros de terapia: Luis, un empresario de éxito que ha enviudado recientemente y que cree que no necesita ayuda; Pardo, un rockero mexicano que se instala en el país para hacerse cargo de los hijos que tuvo con una española que acaba de fallecer en un accidente; y Graci, una joven que comparte con el grupo la promesa que hizo a su novio en su lecho de muerte y sus dudas en torno a la maternidad.