Ana Rosa Quintana se despide de las mañanas de Telecinco entre lágrimas: "Hoy acaba una etapa pero nace otra"

Telecinco. La periodista se ha despedido de 'El programa de AR' tras 19 temporadas como líder de audiencia y no ha podido evitar emocionarse. Ana Rosa Quintana ha cerrado este martes la puerta de las mañanas para abrir una nueva etapa en las tardes de. La periodista se ha despedido de 'El programa de AR' tras 19 temporadas como líder de audiencia y no ha podido evitar emocionarse.

"He pedido encarecidamente a mis compañeros y a Xelo que, por favor, no quería hacer nada porque para mí ya es bastante duro irme (...) He pasado un tercio de mi vida en este sofá", ha comenzado diciendo.

Ana Rosa ha tenido un recuerdo para los compañeros que han pasado por el programa a lo largo de estos años y ha agradecido el respaldo de la audiencia. "Siempre hay una primera vez en la vida y hay una última para todo. Dicen que el ser humano necesita historias para sobrevivir", ha reflexionado.

"Las mejores primeras veces han sido las de nuestros hijos. Cuando se estrenó este programa, los míos tenían meses y, después, nacieron otros sesenta de compañeros nuestros", ha recordado al borde del llanto.

"Hoy acaba una etapa, pero nace otra. Yo misma he renacido durante este programa y renacer, siempre, espero, te hace más fuerte", ha asegurado.

"Hoy se cierra con orgullo una etapa y dejaré de decirles buenos días, pero les voy a decir buenas tardes. Muchas gracias por todo", ha concluido ya con lágrimas en los ojos.