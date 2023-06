Mario Casas protagoniza 'Bird Box Barcelona': "En España no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cine"

'Bird Box Barcelona'. Se trata de una cinta realizada en España, que llega al servicio de streaming el 14 de julio y que está protagonizada por Mario Casas. El actor gallego afirma que para él es una gran alegría poder participar en la aclamada franquicia apocalíptica. "Es un tipo de género que me encanta y en España no estamos acostumbrados a hacerlo, no se ve tanto", reflexiona. En 2018 Netflix estrenó 'Bird Box' (que en España se tradujo como 'A ciegas'), película protagonizada por Sandra Bullock que se convirtió en un éxito mundial y uno de los filmes más vistos de la historia de la plataforma. Ahora llega su primera continuación,Se trata de una cinta realizada en España, que. El actor gallego afirma que para él es una gran alegría poder participar en la aclamada franquicia apocalíptica. "Es un tipo de género que me encanta y en España no estamos acostumbrados a hacerlo, no se ve tanto", reflexiona.

En una entrevista concedida a Europa Press, Casas asegura que 'Bird Box Barcelona' es una película española que respira mucho aire de gran producción hollywoodiense. "Casi todos hemos visto la primera parte con Sandra Bullock. De repente, poder hacer esta expansión de 'Bird Box', estar en un proyecto de estas características, una peli que luce tan grande y que nada tiene que envidiar a las películas que vienen de fuera, para mí fue un regalazo", celebra el intérprete.

"El 'autoodio' al cine español es una cosa que tenemos nosotros, pero que no comparte nadie más. Netflix quería que esta primera expansión del universo 'Bird Box' fuera en España y no en Francia, Alemania o cualquier otro sitio precisamente por la calidad del cine español", apunta el codirector David Pastor. "El cine español viaja muy bien por el resto del mundo, por Latinoamérica, Europa, Estados Unidos... A veces tenemos una imagen muy negativa de nosotros mismos y fuera es al revés, nos aprecian más", expone.

EN ESPAÑA SE RUEDA MUCHO Y BIEN

"No es casualidad que los platós y estudios de Netflix en Europa estén en Madrid. Están ahí porque aquí se rueda mucho y muy bien. Al mundo le gustan las series y películas de aquí", añade su hermano, el también director de la película Álex Pastor.

"Es una película muy ambiciosa, y rodada con un equipo 99,9% español, desde el rodaje hasta la postproducción. No tuvimos que traer a los americanos para que nos ayudaran a hacer estallar el autobús. Está todo hecho por los mejores profesionales de aquí, que son unos cracks", incide de nuevo David Pastor.

Incluso las estrellas internacionales de 'Bird Box Barcelona', Diego Calva ('Babylon') y Georgina Campbell ('Black Mirror'), coinciden en esa postura. "Daba una sensación tanto de película española como de gran producción. Había mucha parafernalia, muchas situaciones de pantalla verde, pero como todo el equipo era español también se sentía muy local", indica Calva. "Sí, todo era muy grande y a la vez muy de aquí", complementa Campbell.

FALSOS PROFETAS

En la película, frente a los suicidios masivos provocados por una invasión de extrañas criaturas que ya fueron presentadas en el primer filme, unos pocos se ven afectados mentalmente de otra forma, creyéndose una suerte de falsos profetas con la verdad absoluta.

"Como actor no me gusta juzgar. Lógicamente tú planteas un personaje, lo trabajas y abres una ventana de filosofar sobre todo esto, pero se convierte en una charla con los directores, con uno mismo o con quien trabajes, como yo que trabajo con un coach muchas veces. Pero al final es quitar todo eso", comenta Casas. "Para mí todo lo que hace Sebastián, lo de los falsos profetas y demás, en mi caso es una cosa más emocional. Hay algo de no darse cuenta y un comportamiento no consciente", sentencia.

Estos personajes guardan una gran similitud con las personas conspiranoicas y negacionistas del mundo real. "Es muy tentador escuchar a la gente que afirma tener la verdad y la respuesta para todo. El mundo es muy complejo, no hay explicaciones fáciles para nada y cualquier persona que te presente una cosa como la verdad absoluta es siempre un peligro", indica Álex Pastor.

"A día de hoy estamos sobreexpuestos a la información, cualquiera cree que puede convertirse en experto en cualquier cosa", señala Campbell al respecto. 'Bird Box Barcelona' se estrenará en Netflix el 14 de julio.