Grandes maestros del humor llegan a Telecinco en la nueva versión de ‘Me resbala’, con Lara Álvarez

En ‘Me resbala’ hay un único asunto que se toma muy, muy en serio: el humor; solo hay un hilo conductor: la risa; y no existe más que un objetivo: pasarlo en grande. El mítico formato de televisión llegará el próximo martes 27 de junio a Telecinco (22:50h) con un plantel de cómicos y estrellas invitadas de auténtico lujo y solo una persona para intentar poner, si realmente es posible, un poco de orden en tanta locura: Lara Álvarez.

Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez, Raúl Gómez, Josep Ferré, Cristóbal Soria, María Zurita y Xavier Deltell serán los protagonistas de una disparatada competición, una yincana de la risa en la que pondrán a prueba su capacidad de improvisación ante diferentes retos y situaciones, cada cual más alocada.

Producido en colaboración con Shine Iberia, ‘Me resbala’ es la adaptación española de ‘Vendredi tout est permis avec Arthur’, estrenado en Francia en 2011 y versionado desde entonces con gran éxito de audiencia en más de 25 territorios, como EE.UU., México, Italia, Francia, Portugal, Argelia, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Indonesia, Israel, Líbano, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Tailandia, Turquía y Uruguay.

A las míticas ‘Teatro de Pendiente’, ‘Palabras corrientes’, ‘Alphabody’, ‘Giros lingüísticos’, ‘Transmisión imposible’ y ‘Fotomatopeyas’, entre otras, se suman en esta nueva versión de ‘Me resbala’ nuevas pruebas, que a buen seguro no tardarán en engrosar el grupo de las primeras: ‘Pollo no he sido’, ‘Cógeme el conejo’ y ‘Tiranteces’ son algunas de ellas.