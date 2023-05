Schwarzenegger es un agente de la CIA con problemas familiares en 'Fubar'

El mes de mayo concluye con pocos estrenos. Sin embargo, esta escasez en la ficción se ve compensada por el regreso de todo un héroe de acción como Arnold Schwarzenegger, que por primera vez se deja seducir con una producción para la pequeña pantalla y estrena 'Fubar', una producción pensada para los fans del género y del protagonista de 'Terminator'.

A sus 75 años y con más de cuarenta películas a sus espaldas, a Arnold Schwarzenegger aún le queda energía y se atreve con el mundo de las series. Tal y como avisó en 'Terminator' con su "volveré", la estrella regresa como protagonista y productor ejecutivo de 'Fubar'.

En la nueva ficción, Schwarzenegger se pone en la piel de Luke Brunner, un agente de la CIA cuya relación con su exmujer y su hija están seriamente dañadas por la dedicación a su trabajo, que acepta una última misión que se complica por un delicado asunto familiar: descubre que su vástaga también es una agente encubierta de la CIA.

La serie ha sido creada por Nick Santora, que ha trabajado en exitosas producciones como 'Los Soprano' o 'Prison Break'. El papel de hija de Schwarzenegger lo interpreta Mónica Barbaro ('Top Gun: Maverick'). También se encuentra en el reparto Gabriel Luna ('The Last of Us'). 'Fubar' llega a Netflix este 25 de mayo.