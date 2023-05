Las cinco crisis que ha resuelto 'La diplomática' en Netflix

Keri Russell está unida a algunas series emblemáticas de los últimos años. En 'Felicity', uno de sus primeros trabajos más reconocidos, formaba parte de un grupo de universitarios. Aquella producción que trataba de describir los problemas habituales en el paso de la adolescencia a la madurez se convirtió en un título generacional y le hizo ganar a la actriz un Globo de Oro. Varios años más tarde conocería otro éxito, de varias temporadas, gracias a 'The Americans', sobre una pareja de espías soviéticos que se hacen pasar por ciudadanos americanos. Su último acierto ha sido 'La diplomática', estrenada en La carrera televisiva deestá unida a algunasde los últimos años. Enuno de sus primeros trabajos más reconocidos, formaba parte de un grupo de universitarios. Aquella producción que trataba de describir los problemas habituales en el paso de la adolescencia a la madurez se convirtió en un título generacional y le hizo ganar a la actriz un Globo de Oro. Varios años más tarde conocería otro éxito, de varias temporadas, gracias a, sobre una pareja de espías soviéticos que se hacen pasar por ciudadanos americanos. Sestrenada en Netflix el pasado 20 de abril, que ha conseguido muy buenos datos para asegurarse la renovación y ha resuelto algunas crisis diplomáticas que tenía abiertas Netflix en los últimos tiempos.

Russell encarna esta vez a Kate Wyler, una diplomática que consigue el puesto de embajadora norteamericana en Londres en medio de una crisis internacional. El nuevo cargo le obligará a renunciar a sus planes profesionales más inmediatos y le generará conflictos de pareja. La serie se ha revelado como un thriller bien escrito, que no renuncia a otros géneros como el romance o el drama político. Recuerda a 'House of cards', a 'Homeland'. De esta última, precisamente, fue guionista Deborah Cahn, creadora de 'La diplomática', como también lo fue de 'El ala oeste de la Casa Blanca' y de 'Anatomía de Grey'.

Varias semanas después de su estreno continúa en las listas de lo más visto que proporciona Netflix. Es lógico, por tanto, que la plataforma haya anunciado ya su renovación. Aunque esta vez ha sido con gran rapidez. El éxito ha llegado, además, en un momento delicado para el gigante audiovisual, al que le llueven las críticas desde que decidió impedir que se compartieran contraseñas. 'La diplomática' ha conseguido aplacar esa y otras crisis de esta firma. Las repasamos.

1 Desviar la atención por el descenso de suscriptores

Últimamente todos los titulares sobre Netflix tenían que ver con las medidas que ha tomado para cuadrar sus cuentas y no con sus estrenos. Y eso es un problema. Fue muy comentada su decisión de poner fin a las cuentas compartidas, así como la introducción de bloques publicitarios para algunas de sus tarifas. Este modelo de negocio ha tenido consecuencias. En España, según dos estudios recientes de las compañías Kantar y Barlovento, el gigante audiovisual habría perdido en los últimos meses un buen número de suscriptores.

Con este panorama un éxito como el de 'La diplomática' desvía la atención hacia su catálogo. Necesita ponerlo en valor de nuevo para que los que disponen de él y los que no lo valoren, para destacar frente a una competencia entre plataformas cada vez más ajustada. Si la serie de moda está en Netflix es posible captar de nuevo el interés de los espectadores más allá de los precios.

2 Entrar en la conversación en redes sociales

Con un calendario de estrenos cada vez más abultado es complicado que una serie se cuele en la conversación social, que en las últimas semanas ha acaparado, sobre todo, la última temporada de 'Succession' y en especial ese episodio que desconcertó tanto a la audiencia. El atracón ha vuelto a tomar sentido con la producción protagonizada por Keri Russell. De hecho, el comentario más extendido entre sus seguidores es que resulta complicado terminar un episodio y no sentir la tentación de empezar con otro. El desenlace, que no resuelve todas las intrigas, también ha generado debates en las redes. Al margen de eso la serie no ha escapado de los memes. En este caso el pelo de Russell, no muy aseado según los espectadores, ha dado bastante juego.

3 Sumar un nuevo éxito en su catálogo

En apenas tres días en la plataforma 'La diplomática' acumuló 57,48 millones de horas visionadas. La cifra ha ido aumentando desde entonces. De hecho la ficción se ha alzado varias semanas en el puesto número 1 de la plataforma. El fenómeno más reciente de Netflix había sido 'El agente nocturno'. Esta se ha convertido en su sucesora.

4 Desmentir que la plataforma cancele todo

El caso de '1899' fue quizá el que más dolió a la audiencia. El anterior trabajo de Jantje Friese y Baran bo Odar, 'Dark', había gustado mucho. Por lo que se generó un interés notable en torno a este drama histórico distópico. Pese a que el seguimiento no había sido escaso Netflix decidió no renovar la serie para nuevas temporadas, dejando a los espectadores con dudas sin resolver sobre la trama. Así comenzó un año en el que también ha cancelado otros buen número de títulos. El gigante audiovisual comenzó a generar fama de cancelar todo y de hacerlo de un modo casi arbitrario, en función por el modo de consumo de sus producciones. 'La diplomática', sin embargo, ha ofrecido un mensaje: si una serie funciona de verdad la plataforma no duda en ofrecer más temporadas.

5 Lograr buenas críticas

Si en algo se han puesto de acuerdo las críticas es que 'La diplomática' consigue mantener el ritmo durante sus ocho capítulos y que consigue combinar rigor y entretenimiento. Y sí, la serie a veces juega a ser 'El ala oeste' y otras, 'Scandal', pero le sale bien. Hasta la Embajada de Estados Unidos ha puntuado con buena nota esta producción. En un vídeo publicado por el portavoz de esta entidad se confirmaba la veracidad con la que se trataban algunos asuntos, aunque también señalaba algún que otro error. La recepción de este éxito, pese a todo, ha sido muy positiva.