Jesús Martí, ganador de "Cover Night": "Jamás pensé que iba a llegar hasta el final"

Jesús Martí, vencedor de la primera edición del concurso de canción de "jamás" pensó que iba a llegar hasta el final "y mucho menos ser el ganador". El granadino, vencedor de la primera edición del concurso de canción de TVE "Cover Night", ha asegurado este viernes a EFE que cuando se presentó a las pruebas del programa

Tras brillar en el duelo final ante J Kbello, su mejor amigo dentro del concurso, el granadino conseguía este jueves el premio de 100.000 euros y el trofeo de vencedor.

"Estoy todavía que no me lo creo, tengo ahora mismo una alegría tremenda en el cuerpo", asegura en una entrevista telefónica. "No lo habría dicho nunca, pero estoy muy feliz, los sueños se cumplen", añade.

Y es que el "Ferrari" de la edición -como lo apodó Mónica Naranjo, ya que decía que tenía este coche de lujo en la garganta- no lo tuvo fácil durante las doce galas que ha durado el concurso. "A veces los nervios te juegan malas pasadas, y estar también delante de unos jueces que son cantantes y gente a la que admiras te impone. Las primeras semanas tuve que controlar los graves y trabajar mucho para estar aquí", recuerda.

Martí y J Kbello se enfrentaron al duelo final escogiendo una selección de sus mejores versiones dentro del programa. Martí se lució con algunas como "Quédate conmigo" de Pastora Soler o "The Show Must Go On" de Queen, que le hicieron proclamarse como ganador.

"Ya lo veníamos hablando estas semanas de atrás y yo lo que quería era llegar a la final con él, quien ganara daba igual, lo importante era disfrutar y dar un espectáculo juntos", destaca Martí.

Para él, asegura, "el mayor premio ha sido esta experiencia, la gente que me llevo, la aventura y el haber llegado a la final con uno de mis mejores amigos dentro del programa. Yo no le pedía más y me han dado todo. El duelo final fue súper emocionante".

Sin embargo, antes de llegar a la final se enfrentaron a sus compañeros semifinalistas: José Luis Jaén y Virginia Alves, quienes interpretaron "Alfonsina y el mar", de Mercedes Sosa, y "Me olvidé de vivir", de Julio Iglesias, respectivamente.

Respecto al premio en metálico, el granadino confiesa que todavía no sabe lo que va a hacer, pero le gustaría invertirlo en su carrera musical. "Tengo muchos proyectos en mente que me gustaría lanzar, aunque la industria musical es difícil. Espero que el haber ganado también me ayude a abrir puertas y tener un reconocimiento", confía.