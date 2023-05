Josie: "Al principio rechacé ir a 'Tu cara me suena' porque no canto ni en la ducha"

De la moda a la música, el diseñador y estilista Josie (Manzanares, Ciudad Real, 43 años) es uno de los participantes de la décima edición de 'Tu cara me suena', el concurso de imitaciones que emite mañana a las 22:00 horas una nueva entrega en Antena 3, donde se meterá en la piel de la rapera puertorriqueña Villano Antivillano. El concurso de la cadena de Atresmedia es líder de audiencia en la noche de los viernes, con un 17,1% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de espectadores.

¿Cómo le llegó la propuesta para participar en el concurso 'Tu cara me suena'?

Me dejaron caer la idea un poco peregrina y yo dije: '¿pero esto qué es?' Al principio respondí que no, porque yo no canto ni en la ducha, pero después, en otro programa que hice, alguien de Antena 3 me aseguró que les encantaría que yo estuviera en 'Tu cara me suena'. Les volví a decir que se estaban equivocando y ellos insistían en que sí, porque podía afinar. Fui a un profesor de canto y aprendí a cantar. Admiro a todos los que tienen ese don, porque yo no lo tengo.

¿Se ha sorprendido con todo lo que ha llegado a hacer en el escenario?

Sí, pero también sorprendía mucho a los profesores que tuve, que me decían que podía hacer tonos muy graves, muy agudos, que podía hacer de chico y de chica. Eso ha jugado a mi favor porque he podido defender algunos personajes complicadísimos que me ha dado el pulsador.

¿Alguna imitación le queda por cumplir en 'Tu cara me suena'?

Lo mismo que te digo que no me encantaba mi relación con el pulsador, sí que puedo decir que lo que me ha dado ha sido muy amplio. He hecho imitaciones y actuaciones de todo tipo, no me ha quedado nada por hacer. Todas las tipografías de artista que puede haber creo que las he tocado. Y eso no todo el mundo lo ha podido hacer.

¿Cómo afrontó los estilismos que le ha tocado ponerse en el concurso?

Eso sí que ha sido horrible. Me ha tocado de todo, lo más horrendo y lo más agradecido a la vez. Ha habido momentos en los que yo decía que mi cuerpo rechazaba esos estilismos. Hay imitaciones que no van contigo. Y mi cara dejó de sonar por cansancio, porque la grabación es muy complicada y dormir después de hacer estas actuaciones es imposible. 'Tu cara me suena' es un programa durísimo a nivel físico. Crees que vas a estar divinamente, pero te puede pasar que no te adaptes al personaje. Yo he hecho televisión, y es lo que llevo haciendo quince años. Algunas veces cocinando, otras en 'Zapeando' y ahora en 'Tu cara me suena'.

¿Ha sido más duro que participar en 'Masterchef celebrity'?

Es más duro 'Tu cara me suena' y mira que las cocinas lo son. Allí me dejaban descansar poco, porque les encantaba lo que hacía. En 'Tu cara.' acumulas puntos, miras la puntuación del jurado pero al final no se ve lo que has dado de ti. Llegas a casa y se te ha quedado algo en el tintero, o has dado mal un paso de baile o te puedes chocar con los bailarines. Yo nunca había bailado con bailarines y me sentía un pato.

Suele valorar a otros personajes pero, ¿cómo lleva que lo juzguen a usted?

Creo que lo voy a llevar bien porque si te dedicas a esto tienes que sobrellevar las valoraciones, que son diarias. Al final lo que tiene ser un personaje público y televisivo es esto. Se disfruta lo bueno, lo malo y lo regular. Lo que quiero es que la gente se lo pase bien. He hecho esto para que la gente disfrute y si nos tienen que poner verde, que nos pongan. Es la magia de este concurso.

Bromeaba sobre el nivel tan alto de maquillaje y peluquería en 'Tu cara me suena', que daría para abrir una peluquería.

Es gente muy 'top'. Hemos tenido al peluquero que ha ganado un Goya por la película 'Módulo 77'. Lo echo mucho de menos. Por eso les propuse que tenían que montar un salón de belleza de 'Tu cara me suena' en la calle Serrano de Madrid, que pases dentro, abras la puerta y te conviertas en otro. Es lo divertido del programa. No es un karaoke donde eliges a la carta, lo guay es que una máquina te da lo que no te esperas y yo es lo que haría en el salón de belleza.