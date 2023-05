Ana Rosa, el rostro de Telecinco para impulsar una parrilla más 'blanca'

Ana Rosa Quintana (67 años) presentará las tardes del canal a partir de septiembre. Cambio de ciclo en Mediaset. El grupo de comunicación confirmó ayer el terremoto televisivo que azotó el viernes las instalaciones de Telecinco ubicadas en Fuencarral (Madrid). El final de 'Sálvame' se filtró por los medios de comunicación y pilló desprevenidos a la mayoría de trabajadores y colaboradores del programa, que quedaron en 'shock' al conocer la cancelación de un formato que desde sus inicios estuvo en el punto de mira, pero contó siempre con el apoyo de los espectadores y de la cadena, convirtiéndolo en su buque insignia y eje vertebrador de la programación. Este lunes llegó el comunicado oficial: el magacín rosa conducido por Jorge Javier Vázquez se acaba y

La nueva Telecinco, que aspira a atraer a un público más familiar con contenidos más blancos, dio el golpe más visible a su programación para arrancar una etapa diferente a la que dirigió durante más de dos décadas por el inimitable Paolo Vasile. Es el momento de Alessandro Salem, su sustituto como consejero delegado. De la nueva apuesta vespertina, Mediaset dio pocos detalles: será un programa diario, producido por Unicorn Content, "que combinará información y entretenimiento". Habrá, eso sí, una transición en las tardes durante los meses de verano, desde el final de 'Sálvame' hasta el arranque de la temporada, con un formato magacín que prepara la cadena en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y que presentará Sandra Barneda.

En su primera aparición pública tras hacerse oficial la información, Ana Rosa quiso dejar claro que compaginará, al menos hasta la celebración de las elecciones generales, su programa matinal con las tardes. "No voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones", avisó ayer la comunicadora al finalizar 'El programa de Ana Rosa'. Seguirá, no obstante, en la mesa de actualidad política, dejando previsiblemente el resto del espacio a Joaquín Prat, su mano derecha. La presentadora confirmó "su mudanza" -así la calificó- y reconoció que su traslado se debe a una petición del grupo de comunicación, a quienes agradeció "el apoyo, el éxito y la tranquilidad" que le ha otorgado Telecinco en los 19 años de relación contractual. "Si mi cadena me pide algo, lo justo es devolver un poco todo lo que me ha dado", reflexionó. De esta manera, la cúpula de Mediaset confía en la figura de la presentadora, cuya trayectoria en Telecinco ha quedado más que consolidada ostentando la corona de la 'reina de la mañanas', para encarnar una nueva etapa, que se presume menos controvertida. Fruto de este cambio estratégico está, por ejemplo, la apuesta por dos concursos vespertinos -'25 palabras' y 'Reacción en cadena'-, que ya recortó tiempo a 'Sálvame'; el estreno próximamente de una nueva ficción diaria, 'Mía es la venganza'; o el regreso de '¡Allá tú!', de nuevo con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias. Con todo, el grupo pretende volver a dominar la primera posición en el ranking de las audiencias con una parrilla más similar a Antena 3. En abril, la de Atresmedia cerró con 12,9% y encadenó 18 meses de liderazgo consecutivo frente a Telecinco.

REACCIÓN DE 'SÁLVAME'

El cambio de rumbo, sin embargo, traerá consigo un riesgo importante para una cadena que no está pasando por sus mejores momentos. Pese al desgaste de los últimos años, 'Sálvame' seguía siendo líder de su franja en las tardes: el mes pasado, en su versión diaria, promedió un 12,3% de cuota y algo más de 1,1 millones de seguidores. La última edición del 'Deluxe', que coincidió el pasado viernes con la noticia del final del programa, marcó su mejor dato del año, con un 13,3% de 'share' y más de 1,2 millones de espectadores. Frente la tristeza que asolaba a los miembros del formato, el espacio decidió continuar con el espectáculo sin hacer mención expresa a su final.

Porque la cancelación de 'Sálvame' pilló al programa en directo. La noticia llegó por los medios de comunicación y los colaboradores se enteraron al igual que el resto de su audiencia. Laura Fa, rostro habitual en el magacín, confirmó en una entrevista en RAC1 que se enteraron del final "por la prensa", aunque reconocía que sabía que el formato estaba en peligro tras el nuevo código ético que limitaba el funcionamiento del programa. Los creadores y productores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, también se quejaron de las formas con las que Mediaset zanjaba a su buque insignia durante catorce años. Y Jorge Javier Vázquez tiró de ironía con una primera reacción en redes sociales. "Pues igual vuelvo al teatro", contestó el presentador. "Cómo te fue tan bien la última vez", le replicaba su madre, que también participaba en el vídeo.