Tres programas en tres cadenas diferentes. Así está siendo la vuelta de Jesulín de Ubrique a la televisión que comenzó con el estreno de 'El camino a casa' en La Sexta, un espacio conducido por Albert Espinosa en el que el torero recuerda sus vivencias de infancia recorriendo el trayecto desde la puerta del hogar a la del colegio. A eso se sumará una entrevista con Bertín Osborne en el retorno de 'Mi casa es la tuya' de Telecinco y su participación en 'MaterChef Celebrity 8' de La 1. Así, se puede ver al torero con los ojos empañados mientras recuerda algunos de sus momentos de la niñez. "Mi madre, mi padre y mis tres hermanos fuimos muy felices aquí", dice. Antes de su emisión pasó por 'El hormiguero' donde también se emocionó al verse a sí mismo evocando aquella época. El diestro comenzó a torear con apenas trece años. Ya entonces asumió la responsabilidad de llevar la comida a casa y dejó los estudios, "aunque tampoco era un estudiante estrella", confesó. "Me echaron del cole por viejo, porque repetí sexto de EGB tres veces", dijo en el programa, donde promocionó el estreno de La Sexta. Jesús explicó que la decisión de convertirse en matador de toros tuvo mucho que ver con una grave situación económica por la que pasó su familia. Su padre hizo un mal negocio que terminó cargándolo de deudas lo que le llevó a platearse vender un pequeño terreno al que llamaban 'el campito' y donde el maestro había empezado a practicar con los trastos de torear. "Como yo sabía que mi padre quería que yo fuera torero, le dije que si no vendía el campito, yo me haría torero", explicó. Dicho y hecho, se convirtió en una figura del toreo y pagó "con creces" la deuda de su padre. En los círculos taurinos se comenta que vuelve a la tele por lo mismo por lo que empezó a dar capotazos, razones económicas. Y es que, los 30.000 euros que dicen que cobrará por cada programa de cocina bien valen esmerarse con los pucheros. Mayor todavía es la cifra que se baraja sobre su presencia en el programa de Bertín Osborne. Una exposición mediática que no ha dejado indiferente a Belén Esteban, madre de su primera hija, Andrea, que no dudaba en agradecer a su padre, a su madre, a sus hermanos y cuñadas y a su actual pareja su implicación con su hija. "Miguel Marcos Martín ha sido el verdadero padre de mi hija", le decía a su marido al tiempo que también hablaba con cariño de la madre de Jesús Janerio, Carmen Bazán, y de su hermana Carmen. "Es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene", espetaba la colaboradora de 'Sálvame' en su programa mientras que reclamaba el reconocimiento paterno hacia su hija. "En vez de tres, son cuatro", reprochaba al torero que ha tenido tres hijos con su actual esposa, María José Campanario: Julia, de 20 años, Jesús Alejandro, de 16, y Hugo, de 1, a quienes parece que dedica más tiempo y esfuerzo que a su primogénita.