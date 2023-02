Ocho segundos. El tiempo que nos cuesta atarnos una zapatilla, o el que empleamos en abrir una aplicación en el móvil. Ese ha sido el tiempo que le ha faltado al joven de Ribaforada Gonzalo Ruiz Huguet para hacerse con 24.000 euros. Compartidos con otras dos personas, a razón de 8.000 por cabeza, pero 24.000 euros contantes y sonantes. Y ocurrió el Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero en el programa de El Cazador'. La flecha de Cupido se desvió a última hora del objetivo de este joven ribaforadero... . El tiempo que nos cuesta atarnos una zapatilla, o el que empleamos en abrir una aplicación en el móvil. Ese ha sido el tiempo que le ha faltado alpara hacerse con. Compartidos con otras dos personas, a razón de 8.000 por cabeza, pero 24.000 euros contantes y sonantes. Y ocurrió el Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero en el programa de RTVE '. La flecha de Cupido se desvió a última hora del objetivo de este joven ribaforadero...

'El Cazador' es un programa que emite La 1 de lunes a viernes entre las 19.25 y las 20.30 horas, en esa franja destinada a los concursos. Presentado por el gallego Rodrigo Vázquez, la dinámica consiste en que cuatro concursantes defienden un dinero acumulado contra uno de los eruditos que colaboran con el programa. En una primera ronda individual en la que cada participante contesta todas las preguntas que puede en un minuto, a razón de 1.000 euros la respuesta correcta, se da paso al cara a cara contra el sabio de turno. El avezado impedimento para lograr el premio oferta al concursante tres cifras, por encima de la lograda en la ronda individual, por debajo y la lograda. Y el concursante la elige, en función de los pasos que deberá dar para conseguirla y echarla a la hucha común.

En esta segunda parte, el concursante y el sabio protagonizan un duelo con preguntas que disponen de tres posibles respuestas. Cada acierto permite al concursante avanzar una casilla hacia la cuantía elegida, lo mismo que si lo logra su rival. Si consigue acertar las preguntas y llegar al dinero, pasa a la ronda final, la caza.

En la caza, los que sobreviven al duelo se enfrentan a una batería de preguntas de dos minutos. Con una ventaja de tantas casillas como concursantes accedan a la fase, contestan con pulsador a las demandas. Y luego es el Cazador el que dispone de los mismos 120 segundos para tratar de llegar al número de aciertos que los concursantes. Si lo consigue, se esfuma la pasta. Fácil, ¿No?

Pues si la cosa parecía difícil, se enredaba más con los contrincantes que se ponen en liza. Se trata de Ruth 'La Gobernanta', Erundino 'El Justiciero', Lilith 'La Espía', David 'El Estudiante' o Paz, 'La Profesora'. Aparece en cada programa uno de ellos y todos son exconcursantes de grandes programas de cultura (por ejemplo Erundino es excompañero de Manu Zapata, el navarro de 'Los Lobos' que arrasaran en 'Boom', el programa de Atresmedia). Nivelazo enfrente de los participantes, como para echarse a temblar.

Este concurso en el que participó el navarro arrancó con Lorena, una química gallega que logró 7.000 euros en la ronda de preguntas. En la segunda fase se enfrentó a David 'El Estudiante',. precisamente el sabio que no quería y al que calificó de "tacaño" en sus ofertas. Y la gallega se quedó con los mismos 7.000 euros logrados en la ronda individual, logrando batir al sabio y pasando a la ronda final.

La segunda en participar fue la madrileña Ana, recepcionista de un hotel de toda la vida en la capital. Hizo mejor primera ronda, logrando 9.000 euros, pero en la batalla con 'El Estudiante' fue derrotada y se llevó el juego del programa como premio de consolación.

Llegaba el turno del navarro. El presentador Rodrigo Vázquez presentaba a Gonzalo como un joven Ingeniero en Aeronáutica de Ribaforada-Tudela. "Pero más de Ribaforada, que si vuelvo me echan la bronca por allí. Lo quiero remarcar porque soy un bocazas y lo va a ver mucha gente", decía el joven, que acudía con el único consejo de su abuela, "que me afeitara. Pero no me ha dado tiempo, yaya, lo siento", le mandaba el mensaje a su abuela María.

El navarro hizo una ronda individual superior, alcanzando los 12.000 euros, una cifra que pocas veces se logra en esta fase del concurso. Y al encararse con David 'El Estudiante', el primer mensaje del sabio fue dirigido a la yugular: "Lamento comunicarte que me acaba de llamar la Asociación de Vecinos de Tudela diciendo que te machaque sin piedad, porque no te perdonan lo anterior". EL joven, sin achicarse, le espeto que "si vuelvo triunfante el bochorno tuyo será público y conocido". Espadas en todo lo alto.

La oferta de David a Ruiz fue de 10.000 euros por debajo de lo logrado y de 120.000 por encima.- El navarro, siendo "segurola" y atendiendo al consejo de sus compañeros, se quedó con los 10.000 euros para tener margen de éxito, al tiempo que sembraba la paz entre Tudela y Ribaforada diciendo que su madre trabaja en el Ayuntamiento de la capital ribera, enviándole los consabidos salidos a Feli y ensalzando los parabienes de la huerta navarra.

CON CUATRO PREGUNTAS LE BASTAN

Ruiz comenzó la tanda de preguntas con la propuesta "¿De qué figura geométrica hablamos si decimos baricentro?". Las respuestas posibles eran triángulo, pentágono y círculo. Eligió el triángulo y acertó

RTVE

La segunda pregunta fue "'Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante...", y había que completar la frase de la canción. Ruiz escogió entre cautivo, perdido y herido la primera de ellas. Y volvió a acertar.

La tercera pregunta era "¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta?" Con las propuestas de 15>23, 23<15 y Ambas son incorrectas. Pese a que los nervios casi le juegan una mala pasada, escogió la tercera opción, que era la acertada. Se ponía a un acierto de meter 10.000 euros al bote.

"En 1982, Francisco Umbral publicó su novela 'El hijo de...'". Era la cuarta pregunta, con las opciones Greta Garbo, Ingrid Bergman y Marlene Dietrich. Pese a no tenerlo claro, marcó la primera, le sonada "por la prosodia, no lo sé...". 'El Estudiante' también la marcaba, señal de que había acertado. Y así fue. El navarro pasó a la última fase.

TRES CONCURSANTES A LA CAZA FINAL

Con 17.000 euros acumulados fue el turno del vasco Harkaitz ,. Vive en Carabanchel y este donostiarra, que trabaja como psicólogo de adolescentes, logró 7.000 euros en la tanda inicial, cantidad por al que apostó en el duelo con David 'El Estudiante'. Y que ganó. El bote subía hasta los 24.000 euros, tres concursantes (otras tantas casillas de inicio) y dos minutos por delante.

En la caza final entre Harkaitz y Gonzalo alcanzaron una buena cifra, 24 aciertos, cuando la media de los concursantes suele quedarse en los 20. El navarro tuvo ocho aciertos y dos fallos, la gallega sumó un acierto y el resto fue mérito del donostiarra. Con 24 aciertos la empresa parecía lograda, aunque con estos sabios nunca se sabe...

Emoción hasta el final. David 'El Estudiante' comenzó como una escopeta certera, dando en la diana todas las preguntas. Llegó a la 22 y falló cuando le dijeron cuántas veces se retiró de la NBA Michael Jordan, y contestó que dos. El rebote lo contestaron los concursante acertadamente, eran tres, y el erudito bajaba a 21 aciertos a falta de 21 segundos. Siete segundos por acierto, un rayo de esperanza asomaba entre el nublado.

Pero se esfumó enseguida. David sacó la metralleta y fusiló a Lorena, a Harkaitx y al navarro Gonzalo llegando a los 24 aciertos a ocho segundos de terminar el tiempo. Ocho segundos. El tiempo que nos cuesta atarnos una zapatilla, o el que empleamos en abrir una aplicación en el móvil...