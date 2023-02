TVE suspende el recién estrenado programa de Ana Morgade por su baja audiencia

TVE ha decidido suspender temporalmente la emisión de 'Vamos a llevarnos bien' a causa de su baja audiencia en el estreno. La cadena publica ha mandado "a talleres" el espacio, con el objetivo de reformular el formato para aumentar los pobres datos de 'share' en su primera entrega. Sin embargo, el futuro del programa no contará con su presentadora, Ana Morgade, según reveló en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado y no va a continuar", explicó la cómica, quien añadió que el equipo ha trabajado con "tiempo, esfuerzo y mucha ilusión", pero no han sabido conectar con el interés del público. "No nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto", bromeó la presentadora.

La primera y única emisión de 'Vamos a llevarnos bien' se estrenó el pasado martes en La 1 de TVE con una media del 4,8% de cuota de pantalla, sin llegar ni siquiera al medio millón de espectadores (486.000). Ahora, desde la dirección de la cadena han decidido suspender el formato para darle un giro de tuerca, que no contará con la presencia de Morgade. "El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él. Tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados", aclaró.

La última apuesta de TVE para el 'prime time' era un programa de humor en el que se reunía semanalmente a cuatro cómicos para analizar la actualidad y arrancar el aplauso del público.