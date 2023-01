Y al tercer día, llegaron los capitanes, mejor dicho al tercer episodio de 'El Conquistador del Caribe 2023'. Pero se hicieron esperar porque primero los equipos tuvieron que disputar lo que pensaban que era la prueba de inmunidad y que finalmente no fue así. En esta ocasión, el reto de transportar el mayor número de cacatas (tarántulas) hasta un cesto, que otras veces servía para dirimir el ganador de un duelo final, esta vez se convirtió en una prueba grupal. Los miembros de cada equipo tenían que distribuirse a lo largo de seis tramos de un recorrido para transportar, sin hacerles daño y soportando que esas enormes y peludas arañas les mordieran, cuantas más cacatas pudieran mejor.

Los miembros elegidos por los equipos rivales para liderar esta prueba, escuchar las explicaciones de los presentadores Julian Iantzi y Lur Errekondo y luego transmitirlas a sus compañeros fueron Hamza (rojos), Fellini (azules), Iraia (verdes) y Peio (amarillos). Ellos eran los encargados de atrapar las arañas y entregárselas a sus compañeros, pero antes tenían que empezar sentados en el recinto cerrado y sobre ellos se iban a volcar las cajas con las cacatas.

Llegado este momento, Fellini no pudo más. Sufre de aracnofobia y desde que se enteró en qué consistía la prueba empezó a llorar y a hiperventilar, diciendo una y otra vez que no podía hacerlo. Intentaba entrar en el arenero, pero en cuanto veía de lejos a las cacatas comenzaba de nuevo con el ataque de ansiedad. De nada sirvieron los ánimos de los Corocotes y del presentador. Finalmente decidió que no hacía la prueba así que el equipo azul, sin siquiera participar, quedó el último equipo.

Entre los tres equipos restantes quedó la victoria, pero rápidamente se vio que el triunfo sería para los Yocahu o los Guaban, que llevaban muy buen ritmo transportando las arañas, mientras que Oihane, que tenía que recorrer el tramo más duro del recorrido, cayó agotada, mareada y lesionada, y lastró al equipo de las Atabey.

Tras el recuento de las cacatas, los rojos resultaron ganadores, tras ellos los amarillos y después las verdes.

Cuando los Yocahu ya pensaban en volverse al campamento rico, el único que han pisado hasta ahora, Julian les dijo que por ganar tenían un gran premio y este se desveló con la llegada de los cuatro nuevos capitanes de este año: los ganadores de la edición anterior Aini y Jokin, el mítico Seleta y una novedad Izeta, que ya fue el conquistador de la decimotercera edición del concurso.

Los rojos fueron los primeros en seleccionar a su capitán y se decantaron por Seleta. Los amarillos prefirieron a Izeta, mientras que las verdes eligieron a Jokin. Y Aini se quedó con el equipo azul.

Una vez resuelto el destino de los capitanes, Aini, Jokin, Izeta y Seleta se han tenido que preparar para la prueba que decidirá a qué campamentos va a ir cada uno de los equipos. El juego de las duchas será el que decida la nueva situación de los participantes. En esta prueba, los capitanes deberán sostener en alto un tronco que pesa el 25% de su peso corporal y en caso de que no puedan resistir esta carga y bajen los brazos, les caerá encima una ducha con un líquido cuyo contenido desconocen. Y así se terminó el episodio de esta semana, dejando a los capitanes con los brazos en alto y sujetando los troncos.

¿Qué capitán conseguirá la inmunidad para su equipo? ¿Quiénes se irán al campamento pobre y muy pobre, teniendo que llevar a algún integrante a duelo? El juego de las duchas ha quedado suspendido en el aire y será el lunes, 6 de febrero, cuando se resuelvan todas las dudas.