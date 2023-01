Julia Otero regresa a la televisión y se sincera sobre su cáncer

Julia Otero vuelve al prime time de La 1 con ‘Días de tele’, un espacio que recuperará acontecimientos históricos, grandes eventos y momentos únicos que vimos a través de la televisión y que analizará sus relaciones con la actualidad.

Además, reflexionará sobre el impacto de las noticias que han marcado los últimos 50 años y los personajes que aparecen en nuestros recuerdos, vistos desde la perspectiva actual.

La periodista de 63, que continúa padeciendo cáncer de colon, sigue haciéndose revisiones en el médico para vigilar la enfermedad. En la radio sigue presentando un programa diario de cuatro horas.

Otero, en una entrevista concedida a El País, ha hablado sobre el momento personal que está atravesando.

"He estado a punto de morirme, o con perspectivas de morirme, porque a mí me siguen revisando cada tres meses. Si me encuentran una metástasis, a lo mejor me quedan dos años, o menos", afirma.

Sobre la quimioterapia apunta señala los efectos adversos que ha sentido al pasar por esa fase de la enfermedad.

Respecto a su regreso a la televisión, en el nuevo programa de TVE, indica que "Quizá sea la última carta que tengo para hacer tele. Estoy cómoda ahí dentro. No tiene mérito, es un don. La capacidad de dirigirse a una cámara con normalidad se tiene o no se tiene, no se puede aprender. Y nadie puede presumir de eso, porque es innato".