David Verdaguer, en El Hormiguero: "Mi hija normalmente se duerme con todas las películas que hago"

El actor David Verdaguer visitó este lunes 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'Reyes contra Santa'. Verdaguer protagoniza esta comedia donde los Reyes Magos, hartos de que Santa les quite protagonismo, deciden vengarse sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común mucho más peligroso.

En esta propuesta navideña dirigida por Paco Caballero, el actor catalán comparte protagonismo con Karra Elejalde. La película se estrenó en cines el pasado día 18 y Verdaguer le confesó a Pablo Motos que la había visto en la gran pantalla junto a su hija, que tiene 5 años. "Le gustó mucho, normalmente se duerme con todas las películas que hago", comentó divertido.

Según explicó, por ahora su hija no quiere seguir la senda de la interpretación elegida por sus padres: "Es muy importante que ella vea a sus padres hacer el trabajo que nos gusta aunque a veces estemos lejos de casa", afirmó. "Yo creo que si mi hija, elija el trabajo que elija, es feliz haciéndolo, yo seré feliz con ella", reflexionó.

Durante la entrevista, Verdaguer recordó sus inicios como actor, desveló un truco que utilizaba hace años para ligar (antes de quedar con una chica se ponía una película de los Hermanos Marx para salir con mucha más energía) y confesó también que coleccionas cosas absurdas o chorradas: "Lo último que me he comprado es una máquina de pedos", dijo ante el asombro del presentador. No dudó en compartir con el público que tiene como cuatro máquinas de pedos en casa.