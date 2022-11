Antonio Canales desvela el dinero que ganó gracias a 'Supervivientes'

El bailaor Antonio Canales fue uno de los invitados del programa ‘La gran confusión’ que conduce Xavier Sardà en La 1 y que tuvo como tema central "el dinero". ¿La riqueza es sinónimo de felicidad? ¿Se es más feliz siempre si se tiene dinero que si no se tiene? ¿Hasta qué punto las cosas que nos proporcionan más felicidad no se pueden comprar con dinero?

El sevillano recordó que, el alto nivel de vida que alcanzó con su trabajo, se tambaleó tras sufrir diferentes reveses y toda la fortuna que había conseguido con tanto sacrificio la dilapidó hasta quedarse casi en nada.

Fue entonces cuando le llegó la oportunidad de participar en 'Supervivientes', que supuso para él toda una tabla de salvación. Canales desveló que, desde que inició su concurso y hasta que terminó su experiencia relacionada con el reality, ganó 1.180.000 euros, aproximadamente. El andaluz añadió incluso: "Me ofrecieron mucho más dinero pero lo que no sale del corazón no puede entrar por la boca".

A pesar de que fue el primer expulsado de su edición, posteriormente colaboró en los debates en torno al concurso y en el programa 'Sálvame'.