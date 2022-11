El balón del Mundial de fútbol vuelve a ponerse en juego en RTVE

En 1998 fue la última vez que TVE emitió una Copa Mundial de Fútbol por sus canales. Se celebró en Francia y todavía ni se oía hablar de la Televisión Digital Terrestres (TDT) porque el mundo era analógico. Desde entonces, esta importante cita futbolística quedó en manos de las cadenas privadas. Sin embargo, la antigua dirección de la corporación . Se celebró en Francia y todavía ni se oía hablar de la Televisión Digital Terrestres (TDT) porque el mundo era analógico. Desde entonces, esta importante cita futbolística quedó en manos de las cadenas privadas. Sin embargo, la antigua dirección de la corporación RTVE , presidida por José Manuel Pérez Tornero, dio un golpe en la mesas y volvió a entrar en la batalla por los derechos del fútbol.

A partir del 20 de noviembre, la cadena pública dará en abierto 19 partidos del campeonato de Catar. Serán más de 120 horas de balompié en La 1 y Teledeporte, en los que el combinado nacional competirá por lograr su segundo título mundial.

"Es verdad que no hemos cubierto últimamente este campeonato ni la Eurocopa, pero realizar Juegos Olímpicos cada cuatro años creo que supera en cobertura periodística y televisiva a un Mundial de fútbol", explica el director de Deportes de RTVE, Arsenio Cañada, que recalca que cubrir los Juegos Olímpicos en plena pandemia fue uno de los hitos más importantes de la televisión pública "en cuanto a preparación y producción de un gran evento deportivo, porque son muchísimos deportes en solo quince días".

El también presentador de la sección polideportiva del 'Telediario 2' destaca que RTVE tiene el músculo preparado para volver a retransmitir el Mundial. "El fútbol es el deporte rey y este año ya empezamos a sacar la cabeza con la final de la Champions, que tuvo una gran aceptación y eso en una televisión pública es más importante que la audiencia", asegura Cañada, quien estará al frente de un gran despliegue técnico y personal. Habrá un operativo de 73 personas que se desplazará hasta Doha; mientras que otro equipo, compuesto por 37 profesionales, trabajará desde los estudios de Torrespaña (Madrid) y de San Cugat (Barcelona).

RTVE emitirá todos los partidos que juegue España en la fase de grupos y también ofrecerá otros encuentros, incluyendo el partido inaugural; cuatro de octavos; dos de cuartos; las dos semifinales y la final. Juan Carlos Rivero será el periodista encargado de narrarlos junto a los comentarios técnicos de Albert Ferrer, Carlos Marchena, Santi Cazorla, Iker Casillas y Andrés Iniesta, dos nombres que Arsenio tenía "entre ceja y ceja". "Me costó muchísimo convencerlos. He sido muy pesado y he estado detrás de ellos, pero es verdad que cuando a los dos les conté la idea, se mostraron entusiasmados. Fueron los dos grandes héroes de aquella final de 2010 en la que levantaron la Copa", recuerda el responsable de Deportes.

Durante toda la competición se emitirán además dos programas especiales diarios: después de la primera edición del 'Telediario', presentado por Marcos López desde Catar; y, por la noche (22:00 horas), en Teledeporte, con Paco Caro al frente desde San Cugat, ofreceran resúmenes de todos los partidos disputados en cada jornada. Asimismo, se realizarán conexiones diarias con Canal 24 Horas y con los magacines de actualidad 'La Hora de La 1' y 'Hablando claro'.

PUJAR POR LOS DERECHOS

Un evento, en definitiva, que vuelve a RTVE con la fuerte oposición de los operadores privados, que criticaron que la corporación pujara por estos derechos habiendo ofertas de otras televisiones que "no hubieran supuesto coste alguno para el contribuyente", según UTECA. "Nuestro acuerdo no es para emitir todo el Mundial, sino para seguir el camino de España", aclara Cañada, al tiempo que explica que su convicción y empeño es que todas las selecciones nacionales "de fútbol, baloncesto u hockey hierba", tanto femenina como masculina, se deben emitir en la cadena pública.

Respecto a adquirir los derechos de emisión de un Mundial que se celebra en Catar, el directivo subraya que en RTVE se está informando en sus servicios informativos desde hace tiempo sobre las denuncias que el país recibe por su vulneración de los Derechos Humanos. "Empecé con 22 años de becario en TVE y eso es el ADN de nuestra casa: informar de todo lo que sucede sin dar la espalda a nada. Nos haremos eco de todo lo que suceda allí", avanza el periodista.

Lo que continuará intacto, defiende Cañada, es el compromiso de la corporación pública por la igualdad en el deporte y en el periodismo. El choque entre Croacia y Bélgica, del que saldría el rival de España en octavos de final, será narrado por una mujer, la periodista Alicia Arévalo, que ya se ha encargado de narrar partidos de la Liga femenina o la Copa del Rey en RTVE. "Tenemos que dar pasos firmes en la igualdad también en el periodismo", defiende el presentador.