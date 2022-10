El 'flechazo' entre el navarro Paul Alone y Carlos Goñi en 'Dúos increíbles'

Los dos lo tuvieron claro desde el primer momento. El navarro Paul Alone, concursante júnior de 'Dúos increíbles' (La 1), conquistó de inmediato al veterano Carlos Goñi y ambos apostaron, "a la primera", por formar pareja en el concurso.

El cantante de Revólver destacó la original voz de Alone y su "estilo tremendamente personal" y, tras cantar juntos todavía sin verse las caras, el navarro aseguró que había reconocido enseguida la voz de Goñi.

Los dos presionaron el pulsador tras cantar 'Volver, volver', de Vicente Fernández, y formaron el primer dúo de la noche.

A pesar de su larga trayectoria en el mundo de la música, Carlos Goñi no pudo evitar emocionarse y confesó que se encontraba nervioso. "Escuchad lo que os voy a decir. Setenta veces más que él (en relación a Paul Alone). Jamás en los 30 años de Revólver, nunca jamás en mi vida he estado tan fuera de mi zona de confort como a lo largo de todo el día de ayer y todo el día de hoy. Nunca, nunca antes. Estoy sobre musgo todo el rato", aseguró.

El joven navarro, cuyo verdadero nombre es Pablo Sola, se mostró encantado de haber podido cantar con el líder de Revólver. "Me parece increíble estar hoy aquí con él", afirmó. Además, dijo que se había encontrado cómodo con el tema elegido. "Me gustan las rancheras", comentó.

Alone cuenta que empezó en la música "sin querer". "Empecé con la fotografía y a componer canciones como hobby y funcionó más la música que la fotografía", resume con naturalidad.

En 2016 participó en 'La Voz' y, dos años después, lanzó su primera canción, 'Solo ven', que se convirtió en un éxito. Su videoclip suma más de un millón de visualizaciones. Ahora afronta su participación en 'Dúos increíbles' sin crearse ningún tipo de expectativa. Su único objetivo, según afirma, es disfrutar de la experiencia.

Los otros dúos que se formaron este jueves en el programa, aunque no "a la primera", fueron los de Ainhoa Arteta y Marta Soto; Antonio Carmona y Nia; y Diego Torres y La Cebolla.

Las otras parejas formadas por los otros ocho concursantes del programa son: Miguel Poveda y Antonio José, Ana Belén y Agoney, Víctor Manuel y Chema Rivas, y Sole Giménez y Yoli Saa.